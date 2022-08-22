وزارة الصناعة تطرح فرصة استثمارية لكشف خام الجبس في المدينة المنورة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق فرصة استثمارية للحصول على رخصة استكشاف خام الجبس. للمنافسة في حفر القصب جنوب مركز النبط بمنطقة المدينة المنورة في موقع منجمي شمال غرب محافظة ينبع غرب طريق (ينبع – أملج) على بعد 75 كم من مدينة تقع مدينة ينبع البحر على بعد 65 كم جنوب مدينة أملج، وتبلغ مساحتها أكثر من 0.6 كيلومتر مربع.

إجراءات عمليات المنافسة

ومن هذا الإعلان تنوي الوزارة تنظيم إجراءات عمليات المنافسة. الحصول على ترخيص لكشف (خام الجبس) وتحسين الشفافية والعدالة في عرض المسابقات التعدينية، ودعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تطوير المحتوى المحلي.

وقال إن الإعلان عن المسابقة وتوضيح شروط التأهيل ومتطلباته ونتائجه وأسماء الفائزين سيتم من خلال “منصة التعدين”، وستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بوظيفة المتطلبات. وشروط المسابقة المعلن عنها، مشيرة إلى أنه يتعين على مقدم الطلب إرفاق المستندات والمتطلبات الخاصة بمعايير وشروط التأهيل من خلال “منصة التعدين”، بحسب المعلن.

استيفاء شروط التأهيل

وأشارت الوزارة إلى أن مراحل المسابقة تشمل الإعلان عن استكمال متطلبات التأهيل للمشاركة في المسابقة، ثم الإعلان عن تأهيل المتسابقين، ثم إطلاق عملية المزايدة على موقع خام الجبس، وإعلان نتائج العطاءات. الشركة الفائزة.

وأوضح أن خام الجبس يتواجد في منطقة الترخيص على شكل رواسب طبقية بسمك عدة أمتار، مشيراً إلى أن جيولوجيا المنطقة الواقعة شمال غرب محافظة ينبع تتكون من رواسب بحرية ساحلية ضمن تكوين الرغامة ورواسب شاطئية كثيفة. يمتد الجبس والانهيارات الأرضية بشكل متقطع من الجنوب (ينبع) إلى الشمال (أملج) على طول الساحل الساحلي للبحر الأحمر، حيث تحده من الشرق صخور الدرع العربي.

تراخيص استغلال معادن الجبس

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هناك العديد من الشركات والمصانع التي لديها تراخيص لاستغلال معادن الجبس في محيط الموقع، مبينة أنه تم العمل على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة حتى لا يكون لها أي ضرر. تأثير على السلامة. والسلامة والصحة ولا تسبب ضررا بالبيئة المحيطة أو الممتلكات خلال عصر الضوابط والالتزامات.

يمكنك التقدم للمسابقة من خلال نهاية لهذه الغاية .