وزارة العدل الكويتية الاستعلام بالرقم المدني، وزاره العدل الكويتية تقدم مجموعة كبيرة من خدمات الاستفسار عن القضايا بالكثير من الأرقام الخاصة حتى يستطيع للمواطن الكويتي والمقيمين في الكويت الاستفادة منها، ومن هذه الخدمات التي توفرها الوزارة “الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني”، “الاستفسار عن القضايا برقم القضية في مركز الشرطة”، ”الاستفسار عن القضايا برقم القضية في المحكمة”.

الاستفسار من وزارة العدل الكويتية عن طريق الرقم المدني

الاستعلام بالرقم المدني عن طريق الدخول إلى بوابة وزارة العدل الكويتية لجميع المواطنين دون التسجيل في خدمة الاستعلام الشخصي، وذلك من خلال الخطوات التالية

عليك الذهاب إلى بوابة العدالة الإلكترونية من خلال الرابط.

سيعرض الموقع مجموعة من الخيارات وعليك الاختيار بينها واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمة الاستفسار القضائي.

شريطة أن يتم تحديد خدمة الاستفسار القضائي بوزارة العدل الكويتية باستخدام الرقم المدني، وبالتالي يجب تضمين الرقم المدني في الخانة المخصصة لذلك.

من هنا يمكنك الضغط على مربع البحث والاستفسار عن أي أمر قضائي.

تحقيق قضائي، وزارة العدل، الكويت

كما وفرت وزارة العدل في دولة الكويت إمكانية التحقيق القضائي من خلال الرقم المدني، حيث وفرته من خلال العديد من الطرق الأخرى.

حيث يمكن إجراء الاستفسارات القضائية من خلال “الرقم الآلي أو رقم الملف أو رقم القضية أو الرقم المذكور في القضية، حيث يتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات وهي

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة العدل في الكويت للاستفسارات القضائية.

حدد رمز الخدمات الإلكترونية.

من هنا يمكنك تحديد نافذة الخدمة المخصصة للاستعلام عن المشكلات.

حيث يمكن تحديد طريقة التحقيق القضائي من خلال “الرقم الآلي والرقم المدني ورقم القضية في مركز الشرطة ورقم القضية بالمحكمة ورقم القضية في النيابة ورقم ملف القضية وأخيراً من خلال الرقم المذكور في الخبراء للقضية “.

من هنا، يمكنك تدوين الرقم المخصص للحالة من خلال الحقل المخصص لها، أو ربما الرقم المتاح لديك لمعرفته.

وبالتالي، يمكن البدء بالنقر فوق نافذة البحث لمعرفة المعلومات المعنية.

التواصل مع وزارة العدل الكويتية

توفر وزارة العدل بدولة الكويت وسائل للتواصل بغرض الاستفسار أو تقديم شكوى أو الحصول على خدمة متاحة عن طريق الاتصال. من بين الطرق ما يلي

يمكنك الاتصال على الرقم المباشر 00965 22486228.

أو ربما ترسل رسالة على رقم الواتساب المقدم من وزارة العدل الكويتية 00965 22486228.

بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي للوزارة.

أخيرًا، يمكنك زيارة بوابة وزارة العدل لمزيد من الخدمات المقدمة.

رابط تحقيق قضائي برقم مدني

الاستفسار القضائي بالرقم المدني متاح من خلال تحميل تطبيق وزارة العدل الكويتية أو بوابة وزارة العدل أو وزارة العدل الكويتية لنظام أندرويد، ونوفر الروابط في الأسطر التالية

بوابة وزارة العدل الكويتية من الرابط.

تطبيق وزارة العدل الكويتية للايفون.

وزارة العدل الكويتية للاندرويد بالضغط

خدمات التحكيم القضائي والرسوم القضائية

هناك نوعان من الخدمات التي يمكن الاستعلام عنها فيما يتعلق بالتحكيم القضائي، وهما خدمات إدارة التحكيم القضائي، وخدمات إدارة الرسوم القضائية، حيث يتم تقسيمهما على النحو التالي

خدمات التحكيم القضائي

تقديم طلب تسجيل مشدد الشكل التنفيذي طلب قضايا التحكيم القضائي

خدمات إدارة الرسوم القضائية

صحيفة البدلة

صرف الشيكات الجنائية والمدنية

الاستعلام عن دعوى قضائية

استفسارات حول الإجراءات التنفيذية

دفع رسوم الطلبات مع الإجراءات التنفيذية

رفع الإجراءات التنفيذية

حاسبة الإخلاء

ملف القضية

فحص ملف القضية

سكرتارية الخبراء

تأمين استئناف في جنحة تمييز

ضمان المشكلة

بدلة لأول مرة

رسوم الدعوى العامة

إيداع الأموال

طلب إصدار أمر أداء

الشروط الشخصية

الإيجارات الجزئية أو الكاملة

مطالبة بمبلغ تجاري مدني جزئي

دعوى النزاع (وقف تنفيذ الحكم)

دعوى تجارية مدنية جزئية باعتبار الدعوى وكأنها لم تكن

دفع رسوم المحكمة

إصدار أمر ربط للمطالبة بالغرامات.

طلب إجراءات تنفيذية.

فحص الدعوى بواسطة برنامج Img.

تدقيق ملف القضية من خلال نظام الامج.

تمّ تقديم بوابة العدل الالكترونية بدولة الكويت على منصات التواصل الاجتماعي لتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات المتنوعة إلى المواطنين في دولة الكويت والمقيمين دون الحاجة إلى الذهاب الى ايّ من مؤسّسات الوزارة التي تكون متواجدة في جميع المحافظات الكويتيّة، كما عملت وزارة العدل على تقديم مجموعة من الخدمات التّوظيف الإلكترونيّ.