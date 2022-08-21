وزارة العدل 600 ألف جلسة صلح عبر منصة تراضي

وكشفت وزارة العدل، عن تنفيذ أكثر من 600 ألف جلسة توفيق عبر منصة طرادي الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ انطلاق الخدمة.

منصة توافق لحل النزاعات العمالية

وأوضح أن عدد وثائق التوفيق الصادرة عبر منصة “التوفيق” بلغ أكثر من 120 ألف وثيقة، موضحا أن “التوافق” يسمح بحل الخلافات – على مسافة – دون الحاجة إلى ة أطراف النزاع للتوفيق. المكاتب.، مع وثائق التوفيق الصادرة عن المنصة، تعتبر سندات تنفيذية يمكن تفعيلها من خلال السلطة القضائية المنفذة في حالة عدم الامتثال للاتفاقيات المسجلة في المستند، موضحًا تحسين التجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي من المنصة المتفق عليها وتنفيذ سلسلة من المزايا والخصائص التي تساعد على تسهيل وتسريع إجراءات التوفيق وتقليل العبء والجهد البشري، بالإضافة إلى تطبيق تكامل التواصل الإلكتروني مع الجهات الداخلية والصرافة البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

خدمات وزارة العدل

ولفتت الوزارة الانتباه إلى إمكانية الاستفادة من خدمات منصة طرادي الإلكترونية من خلال نهاية لهذه الغاية عن طريق اختيار نوع طلب التوفيق واستكمال النموذج، سيتلقى المستفيد رسالة تؤكد استلام الطلب، متبوعة بخطاب يحدد موعد اجتماع التوفيق عن بعد، للوصول إلى اتفاق الطرفين على نقاط الخلاف. . وتقديم ما تم الاتفاق عليه للتدقيق والموافقة من قبل مركز التوفيق. إصدار وثيقة التوفيق من خلال منصة التوفيق عن طريق الدخول إلى حساب الوصول الوطني الموحد “أبشر” لإصدار وثيقة التوفيق ويمكن للمستفيد الاطلاع عليها من خلال المنصة. .