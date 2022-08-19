وزارة المالية التوقعات الاقتصادية الألمانية قاتمة

صرحت وزارة المالية الألمانية فِيْ تقريرها الشهري لشهر أغسطس أن التوقعات لأكبر اقتصاد فِيْ أوروبا قاتمة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلسلة التوريد.

ركود فِيْ الربع الثاني من العام بسبب تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والوباء وانقطاع الإمدادات.

وقالت الوزارة فِيْ التقرير الذي نشر اليوم إن “التوقعات لمزيد من النمو (الاقتصادي) قاتمة بشكل ملحوظ”، مضيفة أنها تتميز “بدرجة عالية من عدم اليقين”.

“الانخفاض الكبير فِيْ إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة فِيْ أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة إلَّى اضطرابات سلسلة التوريد التي استمرت لفترة أطول من المتوقع، وكذلك فِيْما يتعلق بسياسة الصين لعدم انتشار فِيْروس كورونا، كلها تؤثر بشكل خطير على النمو. من الاقتصاد “.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة فِيْ 12 أكتوبر.