وزارة المالية السعودية تعتزم إطلاق الصكوك الادخارية للأفراد

وقعت وزارة المالية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي كابيتال لتطوير وإطلاق سندات ادخار للأفراد وتحفِيْزهم على الادخار من أجل التخطيط الأفضل للمستقبل، ومناقشة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي توقيع المذكرة، اليوم الأربعاء، لتعزيز التعاون القائم بين الوزارة والمركز وشركة الأهلي المالية، وتعزيزاً لمفهُوم الادخار فِيْ المملكة من خلال التطوير والادخار. إطلاق سندات الادخار للأفراد، ضمن الأعمال المتعلقة ببرنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) والمتمثل فِيْ تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

وقال رئيس اللجنة التوجيهِيْة بوزارة المالية، عبدالعزيز الفريح، إن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز فِيْ إطلاق أول منتج ادخاري تدعمه الحكومة، وترجم الاتجاه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة. 2030 من خلال السعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يهدف إلَّى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، والتوعية بأهمية وفوائد الادخار للتخطيط للأهداف المستقبلية.

من جانبه قال الرئيس التنفِيْذي للمركز الوطني لإدارة الديون هاني المديني إن المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة فِيْ تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولأغراض مختلفة. فئات الأفراد سواء من خلال البنوك ومديري الصناديق وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها.

وقال راشد شريف الرئيس التنفِيْذي لشركة الأهلي كابيتال بتوقيع هذه المذكرة نسعى للتعاون مع الوزارة والمركز لتقديم منتجات وحلول ادخارية حكومية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. دخل الاقتصاد الوطني وتحفِيْز الادخار. والتمويل والاستثمار.