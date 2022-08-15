وزارة المالية السعودية تنظم ملتقى سفراء الاستحقاق المحاسبي

نظمت أمس الأحد، ملتقى سفراء الاستحقاق المحاسبي، الذي عقد فِيْ الرياض، بحضور رئيس اللجنة التوجيهِيْة بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، ورئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبد الله المهدل. وسفراء الجدارة المحاسبية ونوابهم فِيْ عدد من الجهات الحكومية.

وحول دور وزارة المالية والجهات الحكومية فِيْ مشروع التحول إلَّى أساس الاستحقاق المحاسبي قال رئيس اللجنة التوجيهِيْة إنه منذ صدور الأمر العالي بالموافقة على مشروع تحويل جميع الجهات الحكومية من تطبيق النقد على أساس الاستحقاق المحاسبي، وزارة المالية ممثلة فِيْ لجانها المختلفة، ومركز الاستحقاق المحاسبي، بالإشراف على تنفِيْذ المشروع، ومتابعة تقدم الجهات الحكومية فِيْ الإنجاز، وتقديم الدعم اللازم. ونصائح وإمكانيات، مبيناً أن دور الجهات الحكومية هُو تنفِيْذ التحول المحاسبي، وجرد كافة أصولها وخصومها، وإظهار مركزها المالي بشكل مستقل، والمركز المالي للدولة بشكل موحد.

وذكر أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات من أهمها وضع استراتيجية إدارة التغيير بمساهمة ومشاركة الجهات المعَنّْية فِيْ ترشيح سفراء الأهلية المحاسبية ونوابهم. استكَمْال المسار الثاني الخاص برفع كفاءة استخدام أدوات التغيير فِيْ الجهات الحكومية لدعمها فِيْ رحلة التحول لتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل تقديم الدعم والتمكين للجميع. الجهات فِيْ متابعة التنفِيْذ، وتقديم النصائح والإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا التحول، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

لجزءه؛ واستعرض رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي المسارات القادمة لمسيرة التحول المحاسبي ودور منصة السفراء وديوان السفراء وبرنامج رواد الاستحقاق. لدعم السفراء فِيْ رحلة التحول المحاسبي، مشيرا إلَّى أن إدارة التغيير والتدريب فِيْ مركز الاستحقاق المحاسبي نفذ العديد من ورش العمل للجهات الحكومية التي بدأت بالفعل فِيْ التحول إلَّى الاستحقاق المحاسبي وعدد من الجهات المخطط لها التحويل خلال الفترة القادمة.

وأكد أن سفراء الجدارة المحاسبية ونوابهم هم شركاء النجاح فِيْ رحلة التحول والربط بين مركز الاستحقاق والجهات الحكومية التابعة له. وذلك لنشر الوعي وإثراء المعرفة بمشروع التحول المحاسبي وتعزيز الرغبة فِيْ تنفِيْذه وتحقيق هدفه الأساسي وهُو الانتقال إلَّى أساس الاستحقاق المحاسبي.

يذكر أن برنامج سفراء الاستحقاق المحاسبي هُو أحد أنشطة مشروع الانتقال إلَّى أساس الاستحقاق ضمن مبادرة إدارة التغيير والتدريب والتطوير فِيْ مركز الاستحقاق المحاسبي تحت إشراف وزارة المالية.