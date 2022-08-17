وزارة المالية توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد كفاءة الاقتصاد السعودي

وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الصادر بعد اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022 م، بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مسلطين الضوء على توقعاتهم الإيجابية للمملكة. على المدى القصير والمتوسط ​​، مع استمرار تعافي معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تنامي قوة مركزه الاقتصادي الخارجي.

توقعات صندوق النقد الدولي

وتوقع الصندوق، بحسب البيان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6٪ في العام الجاري 2022 م، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.2٪، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. . وكذلك احتواء التضخم العام عند 2.8٪ في المتوسط.

وأشار البيان إلى أن المملكة تمكنت من مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، مؤكدا أنها في وضع يمكنها من تجاوز المخاطر التي تمثلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. إن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة المتحدة بفضل المستويات القوية للسيولة والرسملة التي يتمتع بها القطاع المصرفي. يشهد النشاط الاقتصادي هناك أيضًا تحسنًا قويًا، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في إطار رؤية 2030.

الآفاق المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة

كما أوضح أن الآفاق المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية على المدى القصير والمتوسط ​​، مع استمرار تعافي معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم وقوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مؤكداً أن تنفيذه استمر هيكلياً. ستساعد الإصلاحات في ضمان انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، مع ملاحظة أن المملكة تتعافى بقوة من الركود الناجم عن الوباء، مما يشير إلى أن الدعم المقدم من المالية العامة، وزخم الإصلاح، وارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج ساعدت على تعافي المملكة. حيث شهد زخمًا قويًا، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 4.9٪ في عام 2022، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاع الصناعي وقطاع التصنيع وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

انخفض معدل البطالة

وأوضح البيان أن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى 10.1٪ في الربع الأول من عام 2022 م، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، مشيدا بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص. . مما أدى إلى تجاوز أهداف رؤية المملكة 2030.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة والجهود المبذولة لمواكبة الدورة الاقتصادية من خلال وضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. إجمالي الناتج المحلي.

كما أكدت البعثة على احتواء مخاطر الاستقرار المالي بشكل جيد، حيث أن مستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي. كما توقعت البعثة أن يكون التأثير الناتج لمزيد من تشديد شروط السياسة النقدية العالمية محدودًا على نمو الائتمان والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وإيجابيًا على ربحية القطاع المصرفي.

جهود المملكة المناخية

وأشاد البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في سياسة المناخ، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى جهود البحث والتطوير المستمرة من خلال نهج اقتصاد الكربون الدائري.

من جهته قال معالي وزير المالية السيد محمد بن عبدالله الجدعان إن البيان سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي الذي استطاع تجاوز العديد من العقبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. . الاقتصاد خلال العامين الماضيين. مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت قوة وسلامة الاقتصاد السعودي، فإنها تؤكد على الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها حكومة المملكة بموجب رؤية 2030 ومساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتكامل.

ورحب الجدعان بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كورونا، مؤكدا أن المملكة تشهد حاليا انتعاشا قويا في أعقاب الركود الناجم عن الوباء. وتوفر الزيادة في أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يتم تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي سبق لها أن أصدرت بيانًا أوليًا عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2022 م والتي جرت خلال شهر أبريل 2022 م. هذا البيان الختامي يؤكد النتائج الأولية للبيان السابق.