وزارة الموارد البشرية توضح موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443 للقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية

موعد إجازة عيد الأضحى 1443 هـ وزارة الموارد البشرية ، التي سيتم الإعلان عنها لجميع قطاعات المملكة العربية السعودية ، للقطاع الخاص والقطاع الحكومي ، مع اقتراب عيد الأضحى ، يتساءل الكثير من الأفراد عن عدد أيام الإجازات الرسمية للعيد. إجازة الأضحى ، ومتى يكون موعد العودة إلى العمل ، التفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى 1443 هـ نشرح ذلك عبر موقع ثقافني.

وزارة الموارد البشرية ، عيد الأضحى المبارك 1443

ينص قانون العمل في المملكة العربية السعودية على منح العاملين في القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة عطلات رسمية. يختلف عدد هذه الأوراق في كلا القطاعين. لا يحق لصاحب العمل الخاص إجبار العامل على أداء المهام في أيام العطل الرسمية ، ولكن إذا رغب العامل في ذلك ، يكون ذلك بأجر متفق عليه. هو لكلا الشعبين ، ويعلن كل قطاع في المملكة عن موعد الإجازات على صفحته الرسمية ، ومن المؤكد أن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية سيكون على 9 ذو الحجة 1443.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

حُدِّد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 م القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والمنظمات غير الهادفة للربح ، تكون العطلة بالنسبة لهم من 9/12/1443 هـ الموافق 12 يوليو / تموز 2022 ، ثم العودة للعمل في كافة القطاعات ومؤسسات الدولة مع انتهاء الإجازة التي كانت بتاريخ 13 ذو الحجة 1443.

أما بالنسبة لل عطلة القطاع العام ويعتقد أن العطلة الرسمية لهذا القطاع هي الخامس من ذي الحجة 1443 وتستمر حتى 13 ذي الحجة 1443.

عطلة المملكة العربية السعودية التجارية عيد الأضحى 2022

كشفت “تداول” السعودية ، مساء أمس ، عن عطلة عيد الأضحى المبارك التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 7 من ذي الحجة 1443 ، مشيرة إلى أن التعاملات ستنتهي بحلول نهاية يوم الأربعاء السادس من تموز (يوليو) 2022. على أن تتم العودة واستئناف العمل نهاية يوم 13 ذو الحجة 1443.

ما هو موعد عيد الأضحى 2022

وبحسب تقويم أم القرى الشهير في المملكة العربية السعودية ، ومن المتوقع إعلانه من قبل المحكمة العليا ورؤية هلال ذي الحجة ، عواقب ذلك ؛ الإعلان عن رؤية أول هلال ذي الحجة 1443 سيكون في 30 ذو القعدة الموافق 29/7/2022 أي أن التوقف على عرفات سيكون يوم 7 /. 8/2022 الموافق 9 ذو الحجة 1443 ، ويقام العيد يوم السبت الموافق العاشر من ذي الحجة 1443 ، لكن الأمر لا يزال يعتمد على البيان الرسمي للمحكمة العليا ، و يتم الإعلان عن الإجازات رسميًا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة ، وتحدد كل دائرة موعد الإجازة.