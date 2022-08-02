وزارة الموارد البشرية| مَوعِد صرف الضمان الإجتماعي المطور شهر محرم 1444

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي الموافق لشهر محرم 1444، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وهُو من أكثر الجهات المرغوبة بين أصحاب الحق فِيْ الضمان فِيْ المملكة، حيث إنه أ من أهم جوانب الدعم المادي الذي تقدمه المملكة لمواطنيها، لمساعدتهم على تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فِيْ إطار قيام الحكومة السَعُودِيْة برفع الدعم تدريجياً عن معظم الخدمات. من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسببت فِيْ معاناة الكثير من الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، لذلك كان لا بد من مد يد العون لهم لمساعدتهم على العيش بكرامة.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي محرم 1444

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم توحيد تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444، ليكون أول شهر ميلادي، ومن المقرر صرف معاش الضمان عن شهر. محرم أول يوم اثنين من شهر أغسطس 2022، الموافق 3 محرم 1444 هـ.

جاء ذلك فِيْ إطار رد وزارة الموارد على الاستفسارات التي تلقتها حول مَوعِد صرف المعاش التأميني للمستفِيْدين الأصليين والمعالين، فِيْما يواصل حساب الموارد على تويتر الرد على استفسارات المستفِيْدين من الضمان. لتزويدهم بالدعم الفوري والعاجل.

تطوير الالتحاق بالضمان الاجتماعي.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواعيد المتوقعة للتسجيل فِيْ معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث من المقرر تمديد تاريخ الاشتراك حتى 30 أكتوبر 2022 الموافق 4/4/1444 هـ للمقيدين. فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي السابق، مع العلم أن المعاش التأميني يصرف للمستحقين السابقين دون انقطاع أو تخفِيْض، فِيْ حال ثبوت الحاجة إلى دفع الضمان خلال الفترة الحالية أو بعد الانتقال إلى النظام المطور.

يمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية –

انتقل إلى موقع الويب الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة معاش الضمان الاجتماعي.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يستجيب الموقع للطلب برسالة إما قبوله أو رفضه مع توضيح السبب.

شُروطْ الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشُروطْ التي يجب على المتقدم استيفاؤها للاستفادة من المعاش التقاعدي المطور وهِيْ كالتالي –

الجنسية السَعُودِيْة والإقامة الدائمة داخل المملكة باستثناء (غير السَعُودِيْة المتزوجة من سعودي – أرامل وغير سعودي مطلقات ولديهن أطفال سعوديون – أبناء المطلقات وأرامل الأزواج غير السعوديين – الأيتام والمحتاجين ومنهم مع بطاقة النقل).

ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن الحد الأدنى للمعاش وهُو 1100 ريال للأسرة و 550 ريال لكل معال.

عدم وجود المستفِيْد فِيْ أحد المساكن أو السجون التي ترعاها المملكة.

حضور برامج التدريب والتأهِيْل التي تقدمها الوزارة للمستفِيْدين.

لا تمتلك أصولًا عالية القيمة.

استعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكنك التحقق من رقم المستفِيْد فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي المطور، من خلال تسجيل الدخول برقم هُوية المستفِيْد وكلمة المرور، ثم إدخال رقم معاش التأمين، والضغط على حالة الخدمة التي تريد التحقق منها، لتظهر لك لحظات لاحقة، بياناتك، بما فِيْ ذلك رقم الأمان.

توفر وزارة الموارد البشرية رقم الخط الساخن (19911) والذي من خلاله يمكن الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات المطلوبة لمن يواجهُون صعوبات فِيْ التسجيل عبر الموقع.

تطوير تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفِيْدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور تحديث بياناتهم للاستمرار فِيْ الاستفادة من برامج الدعم الاقتصادي للضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية –

أدخل من خلال بوابة الوصول الوطنية وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة المعروضة فِيْ الحقول.

حدد نوع البريد والمنطقة والحي والمدينة.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم انقر فوق التالي.

أدخل تفاصيل البنك ورقم IBAN.

يتم تأكيد التسجيل من خلال الرقم الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف المدخل للتحقق من البيانات.

بعد ذلك يكتمل التحديث باستلام رسالة على الهاتف.

أسباب تأخير دراسة استحقاق المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي

لاحظ العديد من المتقدمين للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي المطورة فِيْ المملكة تأخر دراسة أحقية المستفِيْدين بدورها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأسباب التي أدت إلى تأخير دراسة الاستحقاق. من مستفِيْدي الضمان الاجتماعي السابقين، لأن الدراسة تتطلب التواصل مع العديد من الجهات المعنية الأخرى، وكذلك عمل الوزارة لتقليص تلك الفترة خلال المرحَلْة المقبلة.