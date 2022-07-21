وزارة النقل تطلق حملة حقك علينا وحقنا عليك وتوضح أهدافها

أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حملة توعية للتعريف بحق الطريق ومستخدميه تحت عنوان “حقك عنا وحقنا فيك”. بهدف التوعية بحق الطريق ومستخدميه، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الطريق وممتلكاته. وذلك بالابتعاد عن جميع أشكال الاقتحام على جانب الطريق، مثل قطع الأسوار والكتابة على لافتات الطرق أو تدميرها.

أهداف الحملة

وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تساهم في الإضرار بمستخدمي الطرق. ووافق على الانتهاكات التي تنطبق على مرتكبيها ؛ ومنها مخالفة قطع السياج ويعاقب مرتكبها بتكلفة الإصلاح زائداً 50 ألف ريال. أيضًا الضرر الذي يلحق بالطريق أو جزء منه ؛ وتقدر الغرامة على ذلك بتكلفة الإصلاح مضافا إليها 50٪ من تكلفة الإصلاح بشرط ألا تتجاوز 100 ألف ريال. طلبت الوزارة من الجميع تقديم بلاغ عبر تطبيق 938 عندما يلاحظون أي تجاوز على الطريق.

حركة المرور

أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية أن مستخدم الطريق له الحق في الحفاظ على حقوقه في حالة تلف مركبته بسبب الطريق. وذلك باتباع سلسلة من الخطوات التي تضمن حق مستخدم الطريق ؛ حيث أوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى هي إيقاف السيارة في مكان آمن بالقرب من مكان الضرر مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة حركة المرور، والتواصل مع سلامة الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب مكان الحادث. . الضرر، للحصول على تقرير عن الضرر الناتج عن الطريق وأسبابه، على أن يتم إرسال التقرير لاحقًا، من سلامة الطرق أو الإدارة العامة للمرور إلى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، ثم تقوم الوزارة القطاعية بدراسة المطالبة والتحقق من أسبابها وعند ثبوتها يتم تحويلها إلى المقاول ويطلب منها ة سلامة الطرق أو الإدارة العامة للمرور للعمل على استكمالها.