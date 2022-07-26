وزن الطفل في الشهر الثالث الطبيعي كم يكون ،يكبر الرضيع حتى يصير عمره ثلاثة أشهر ويصبح أكثر نضجا وإدراكًا عن لحظة انجابه ، في هذا العمر يستطيع أن يكون لديكِ جدول وروتين مستقر لرضيعك، ما يوفر لك بعض الراحة والاستقرار النسبي عن الفترة الماضية ، والآن نقدم لكِ في هذه الحلقة كل ما يختص بوزن الطفل في الشهر الثالث وجدول طعامه وعدد الرضعات، وكيف تستطيع الحفاظ على روتين مستقر له في هذا العمر.

وزن الطفل في الشهر الثالث

عادة لا يوجد فرق معنوي بين معدل نمو الأطفال من الذكور والإناث خلال عامهم الأول، حيث يعتمد بشكل أساسي على عوامل وراثية، حيث تؤثر العوامل الوراثية على وزن وطول الطفل بشكل كبير.

لكن بشكل عام، يتراوح متوسط ​​وزن الطفل في الشهر الثالث من 5.1 كجم إلى 7.9 كجم، حيث يزيد متوسط ​​وزن الطفل الذي يرضع طبيعيًا من الأم بنحو 196 جرامًا في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة.

عادة ما يكون وزن جسم الطفل الذكر أكبر من وزن الأنثى في نفس العمر، وذلك بسبب الطبيعة العضلية لجسم الذكر. هناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على وزن الطفل في الشهر الثالث، مثل وزن الوالدين وخاصة الأم. الرضاعة الطبيعية أمر طبيعي.



تغذية الطفل في الشهر الثالث

بعد معرفة وزن الطفل في الشهر الثالث، إليك أهم أساسيات تغذية الطفل في ذلك العمر.

تعتمد تغذية الطفل على عمره ونمو جسمه. في حالة إطعام الطفل لبنًا طبيعيًا أو حليبًا صناعيًا، تتغير حاجته إليه من يوم لآخر.

يؤدي نمو الطفل وتطور جسمه إلى تغيير في تغذيته، حيث يحتاج إلى كميات أكبر من الحليب في رضعة واحدة، وعدد المرات التي يحتاجها الطفل للرضاعة، ومدة نومه أثناء الليل.

يجب الامتناع تماما عن إعطاء الطفل أي مصدر غذاء خارجي أو طعام صلب في ذلك العمر، وذلك بسبب عدم اكتمال نمو وتطور جهازه الهضمي مما قد يسبب مشاكل للطفل، لذلك يجب الاعتماد بشكل أساسي وكامل على الحليب فقط.

ما هي علامات الجوع عند الطفل

هناك بعض التي قد تلاحظها الأم في حال جوع الطفل، ومن أهم هذه

يمص الطفل أصابعه.

يمتص الطفل شفتيه أو يترك فمه مفتوحًا لفترة طويلة.

الطفل يبكي بشدة ولا يرتاح حتى تطعمه أمه.

رغبة الطفل في الالتصاق بثدي الأم أو حمل زجاجة الحليب.

ما هي علامات التغذية الجيدة للطفل

قد تظهر بعض المؤشرات التي توحي بجودة تغذية الطفل وحصوله على العناصر الغذائية التي يحتاجها، ومن أهمها ما يلي

مستويات النشاط والحركة طبيعية للطفل.

يكتسب الطفل وزنًا وينمو جسمه بمرور الوقت.

إطعامه 6-8 مرات في اليوم.

ما هي علامات سوء التغذية عند الطفل

وهناك بعض التي قد تحذر من وجود مشكلة في تغذية الطفل، وأن جسمه يفتقر إلى الكثير من العناصر التي يحتاجها، ومن أهم هذه بكاء الطفل وعدم ثباته بعد الرضاعة. غضب الطفل المستمر والصراخ الشديد.

ملحوظة عادة ما يبصق الطفل بعض الحليب أثناء التجشؤ بعد الرضاعة. هذا لا يشير إلى وجود مشكلة، ولكن إذا كان الطفل يتقيأ كمية الحليب الكاملة، فقد يشير ذلك إلى أنه قد تم تغذيته بكميات كبيرة.

قد تشير هذه الحالة أحيانًا إلى أن الطفل يعاني من حساسية تجاه الحليب، أو أنه يعاني من مشكلة في المعدة ويحتاج إلى استشارة الطبيب.

اعتماد الأم على إرضاع الطفل في تغذية الطفل

عادة، يتراوح عدد المرات التي يرضع فيها الطفل حليب الثدي في الشهر الثالث من 7 إلى 9 رضعات في اليوم، مقسمة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

تعتمد كمية حليب الثدي بشكل طبيعي على حاجة الطفل. كما أن هناك بعض الدلائل على أن الأم يمكن أن تستنتج أن طفلها يحصل على ما يحتاجه من الحليب الطبيعي، ومنها يصبح الطفل هادئًا وساكنًا بعد الرضاعة. يحتاج الطفل إلى تغيير حفاضه حوالي 6 مرات في اليوم. زيادة ليونة الثدي بسبب تناول الطفل الحليب فيه. معدل زيادة وزن الطفل طبيعي من (170-226) جرام اسبوعياً حتى الشهر الرابع.



اعتماد الأم على حليب الأطفال لتغذية الطفل

كمية الحليب التي يحتاجها الطفل في اليوم عند عمر 33 شهرًا تعتمد على وزنه، حيث يتم إعطاؤه 74 مل من الحليب مقابل كل 0.45 كجم من وزنه يوميًا.

لا تعتبر هذه النسبة أساسًا ثابتًا، لكنها يمكن أن تزيد وتنقص حسب حاجة الطفل ورغبته في الرضاعة الطبيعية. في حالة انتهاء الطفل من تناول جرعة من الحليب ولا يزال ينتظر جرعة أخرى يمكن إضافة (30-60) مل من الحليب إلى الوجبة حتى يرضي الطفل.

ومع ذلك، يجب الحرص على عدم إعطاء الطفل أكثر من 945 مل من الحليب الصناعي خلال اليوم حتى لا يتعرض الأطفال لخطر السمنة.

حيث عادة ما يتناول الأطفال الحليب الاصطناعي بكميات أكبر مما يرغبون فيه من الحليب الطبيعي، ولتقليل الكمية التي يتناولها الطفل، يجب إرضاعه بالزجاجة على شكل نقاط وعدم ضخ الحليب بسرعة.

ما هي فوائد إرضاع الطفل

حليب الأم هو أفضل غذاء متكامل للرضيع في الأشهر الأولى من حياته، حيث يوصي الأطباء بأن تعتمد الأم على الحليب فقط لإطعام أطفالها حتى نهاية الشهر السادس.

يمكن للأم بعد ذلك إضافة بعض الأطعمة الصلبة إلى جانب الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الطفل عامين. ويرجع ذلك إلى الفوائد العديدة للرضاعة الطبيعية لكل من الأم والطفل، ومن أهمها ما يلي

حليب الأم هو أفضل غذاء للرضيع

ترجع أهمية حليب الأم واعتباره كغذاء متكامل للطفل إلى النقاط التالية سهولة الهضم عن طريق الجهاز الهضمي للطفل. مصدر طاقة للطفل يعزز نموه وتطور قدراته. يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل حتى عمر سنتين.

يساعد حليب الثدي على تزويد الطفل بالطاقة التي يحتاجها بشكل كامل حتى عمر 6 أشهر، وبشكل أساسي مع الأطعمة الصلبة بعد ذلك، يساعد في نمو الطفل.

حليب الثدي غني بالأجسام المضادة

يحتوي حليب الأم على الكثير من الأجسام المضادة التي تعزز الصحة المناعية للطفل وتدافع عن جسمه ضد الالتهابات والأمراض المختلفة مثل

إسهال.

التهابات الجهاز التنفسي.

عدوى الجهاز الهضمي.

يقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض

تساعد الرضاعة الطبيعية في تقليل مخاطر إصابة الأطفال بأمراض معينة مثل

داء السكري.

ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

الربو أو الحساسية.

فوائد أخرى

التقليل من خطر إصابة الطفل بالسمنة أو زيادة الوزن.

تعزيز حرق السعرات الحرارية الزائدة في جسم الطفل.

تقليل مخاطر إصابة الأم بسرطان الثدي أو المبيض.

يعزز تقلص عضلات الرحم مرة أخرى بعد الولادة عند الأم.

يعزز التواصل المباشر بين الأم والطفل.

يمنع الحمل عند معظم النساء.

يبلغ متوسط حجم الطفل في الشهر الثالث من الذكور 6.4 كيلوجرام، ومن البنات 5.9 كيلوجرام، ويوجد احتمال أن يقل أو يزيد كيلو جرامًا ويظل المولود بصحة جيدة، المهم المراقبة المستمرة والشهرية مع الطبيب المختص والمشرف على المولود لمراعاة الحالة الصحية الكاملة لطفلك نسأل الله لكم التوفيق والسداد .