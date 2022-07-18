وزيرة الخزانة الأمريكية المحادثات مع الهند بشأن سقف أسعار النفط الروسي “مشجعة”

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن المحادثات مع الهند بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي كانت “مشجعة”.

إنه قيد تضغط واشنطن لفرضه من أجل خفض أسعار النفط وجعل من الصعب على موسكو الحصول على تمويل لحربها فِيْ أوكرانيا.

قالت يلين، التي وصلت إلَّى سيول يوم الاثنين، فِيْ مقابلة مع رويترز إنها تشعر بشكل عام بالإيجابية تجاه المبادرة.

وقالت يلين التي كانت تتحدث فِيْ طريقها إلَّى العاصمة الكورية الجنوبية قادمة من إندونيسيا على متن طائرة عسكرية “المحادثات التي أجريتها كانت مشجعة بشكل عام”.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن الهند لم تقدم أي وعود بشأن تحديد سقف لأسعار النفط لكنها تعمل مع الولايات المتحدة ولم “تظهر عداء للفكرة”.

وقالت يلين للصحفِيْين يوم السبت إنها عقدت اجتماعات ثنائية مثمرة بشأن الحد الأقصى المقترح مع أكثر من ستة من نظرائها على هامش اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين فِيْ جزيرة بالي الإندونيسية.

وقالت وزارة الخزانة هناك إنها التقت بمسؤولين من السعودية وأستراليا وجنوب إفريقيا وتركيا وسنغافورة.