وزيرة الخزانة الأمريكية لا مكان للمسؤولين الروس فِيْ اجتماع مجموعة العشرين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس إن الآثار السلبية لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فِيْ أوكرانيا تنتشر فِيْ العالم.

لا مكان للمسؤولين الروس فِيْ اجتماع هذا الأسبوع لمجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية.

ودعت يلين فِيْ مؤتمر صحفِيْ على هامش اجتماع لوزراء مالية المجموعة، المجتمع الدولي إلَّى تنزيل روسيا مسؤولية الحرب وآثارها المأساوية على أسعار الطاقة والأمن الغذائي.

تجنبت يلين أن تُسأل عما إذا كانت ستخرج من الغرفة عَنّْدما يتحدث المسؤولون الروس، كَمْا فعلت هِيْ ومسؤولون غربيون آخرون فِيْ الاجتماع السابق بواشنطن فِيْ أبريل، لكنها قالت إنها ستدين الُغُزو الروسي لأوكرانيا “بأقوى العبارات”.

وأضافت “أعتقد أنني أوضحت أن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد فِيْما يتعلق بمشاركة روسيا فِيْ مثل هذه الاجتماعات”.

وأضافت أنها تتطلع لاستقبال وزير المالية الأوكراني خلال الاجتماعات.

وقالت يلين إنها ستواصل الضغط بقوة من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، والذي قالت إنه سيساعد على خفض أسعار الطاقة والحفاظ على التدفقات النفطية العالمية بعد العقوبات الأوروبية وربما البريطانية والأمريكية على نقل النفط الروسي التي تدخل حيز التنفِيْذ فِيْ نهاية العام.