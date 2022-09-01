وزير الأشغال اللبناني بأول تصريح رسمي بعد حادث وفاة جورج الراسي

اعترف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، فِيْ أول بيان رسمي بشأن حادثة وفاة الفنان جورج الراسي ومديرة أعماله زينة المرابي، أن “كل الطرق فِيْ لبنان تعاني من مشاكل”. . واصفا طريق “المصنع” بين سوريا ولبنان الذي وقع فِيْه الحادث بأنه طريق للموت “.

وقال حمية “هذا الموضوع أثار الكثير من الجدل فِيْ وسائل الإعلام، وبالطبع تتعرض عائلة لحادث مروري مثل كل العائلات اللبنانية التي تفقد أطفالها فِيْ حوادث السير”، مضيفة “هناك ثلاث ركائز أساسية. حوادث المرور، وهِيْ ؛ الطرق والسائق والسيارة.

وأوضح أن “ميزانية وزارة الأشغال العامة تصل إلَّى 39 مليار جنيه أي حوالي مليون دولار فقط، لكن هناك أولويات للسلامة العامة”، مبيناً أنه اتخذ خطوات يوم الاثنين الماضي للوقوف على تفاصيل الحادث. .. .

وكشف الوزير حمية “مثل كل الوزارات اللبنانية، وزارة الأشغال العامة والنقل لم تدرس الملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم، ولم تشرف ولم تستلم”، وأكد أن ” لم تقف مكتوفة الأيدي أمام كل حوادث السير التي تقع فِيْ لبنان “.

وأشار إلَّى أن “التدبير الأولي الذي اتخذه كان الكشف عَنّْ المسار”، حيث يوجد حاجز خرساني فِيْ منتصف المسار دون إضاءة كافِيْة، مما تسبب فِيْ الحادث الذي أودى بحياة جورج الراسي.

وأضاف “سيستمر الكشف بطرق أخرى، وهذه المشكلة ستنتهِيْ إلَّى النهاية، وأنا لم ولن أغطي أحدًا، وأدع التحقيق يأخذ مجراه”.

وتابع سلكت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة لتفقد الأعمال. هناك مقال قانوني يخول وزارة الأشغال القيام بذلك، لذا فهذه القضية مفتوحة ولن تغلق، واهتمامي الأساسي هُو تطبيق القانون وتخفِيْف آلام الناس “.

وقال الوزير اللبناني “لا يسعَنّْي إلا أن أقول إنني لست فِيْ القصر منذ ظهر أمس، وأنا حاضر ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي على أكَمْل وجه، ويجب معاقبة كل مذنب وفق القانون”.

حملت الفنانة نادين الراسي، شقيقة جورج الراسي، وزيرة الأشغال العامة ومقاول الطرق مسؤولية وفاة شقيقها، قائلة إن الحساب سيكون صعبًا، خاصة وأن الطريق الذي وقع فِيْه الحادث قد شهد. العديد من الحوادث المميتة، بسبب وجود فاصل أسمنت ضخم يظهر فجأة وسط الحادث “. الشارع ذو الاتجاه الواحد، دون إشعار مسبق، ودون أي تدخل من الدولة لتصحيح العيب القاتل. “

وأشار، فِيْ تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، إلَّى أن “كل شيء يشير إلَّى وجود اتجاه فِيْ الأسرة لرفع دعوى جنائية ضد المقاول، وضد من تثبت إدانته من خلال التحقيق”.