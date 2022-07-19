وزير الاستثمار السعودية ملاذ آمن للمستثمرين من الركود والتباطؤ الاقتصادي

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن السعودية ملاذ آمن لجميع المستثمرين من فترات الركود العالمي والتباطؤ الاقتصادي، في حديثه في مقابلة مطولة مع تلفزيون بلومبرج حول أهم الملفات المتعلقة بالمملكة مثل الطاقات المتجددة، أوبك + والدبلوماسية الأجنبية.

وقال “أعتقد أن هناك مخاوف مشروعة بشأن الركود العالمي، لقد رأينا بالفعل المؤشرات الرئيسية لذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق رأس المال، لذا نعم، هذا مصدر قلق عالمي”.

السعودية ملاذ آمن

وتابع وسط هذا القلق العالمي من الركود وفترات الانكماش الاقتصادي، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة، وستكون المملكة واحدة من تلك الملاذات الآمنة. لأننا نتمتع بمرونة كبيرة في الاقتصاد وبالتالي نستطيع تحمل الصدمات العالمية كما حدث خلال وباء كورونا والصراع الدولي.

وأضاف “القيادة السعودية الحكيمة والثقة التي اكتسبناها خلال الفترات المضطربة في السنوات الأخيرة تمنح المستثمرين خيار الثقة في بلدنا الآمن للاستثمار”.

وأضاف نرحب دائمًا بالمستثمرين الذين لديهم رؤية طويلة المدى ولديهم استراتيجية حكيمة تنظر إلى التنويع وتسعى إلى الاستثمار جنبًا إلى جنب مع مصالحنا الوطنية أيضًا.

واختتم وزير الاستثمار بالقول خلال السنوات القليلة المقبلة ستحقق السعودية مكاسب جيدة لا أن تتراجع، في وقت يشهد العالم فترات من التباطؤ والركود.