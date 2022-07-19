وزير الاستثمار الشركات الأمريكية لديها شهية مفتوحة تجاه السعودية 

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن الشركات الأمريكية لديها شهية كبيرة للتعامل مع السعودية، بينما تحدث إلى تلفزيون بلومبرج عن الطاقة المتجددة، وجذب المستثمرين الأجانب والعمل مع روسيا والصين والولايات المتحدة.

ورد وزير الاستثمار على سؤال حول نوع الأعمال التي تريد الشركات الأمريكية استثمارها في المملكة، قائلا الإجابة المختصرة هي كل القطاعات.

الطاقة المتجددة هي مجال للاستثمار الكبير

وتابع نحن نعمل حاليًا على بناء نقاط قوتنا، وأحدها قطاع الطاقة، والذي سيظل أحد أعمدة الاقتصاد السعودي، حيث أظهر في العامين الماضيين أنه بالفعل ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، وستستمر المملكة في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الناشئة للنفط والغاز. ، وكذلك الطاقة المتجددة، حيث إنها منطقة نمو ضخمة، ليس فقط الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه التي يزداد الطلب عليها في المملكة، ولكن أيضًا تصدير تلك الاستثمارات عالميًا، أحيانًا بالتعاون مع الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية.

وأضاف “على سبيل المثال، يعتبر الهيدروجين الأخضر مجال نمو ضخم بالنسبة لنا، ونعتقد أنه سيساهم في اقتصاد المستقبل. لقد رأينا أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم يتم بناؤه هنا في المملكة، من بين شركة ISE السعودية. شركة Power وشركة Air Products الأمريكية.

تطمح المملكة العربية السعودية إلى أن تكون لاعباً رئيسياً في مجال التكنولوجيا الحيوية

وأضاف بالإضافة إلى الطاقة والطاقة المتجددة، فإن المجال الآخر الذي تتطلع فيه الشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة هو الرعاية الصحية التي أصبحت مهمة بعد وباء كورونا، وهذان المجالان، وهما بمثابة منصة لتزويد الباقي. من العالم.

فتح شهية للاستثمار في المملكة العربية السعودية

وتابع “المجال الآخر الذي يزداد فيه الطلب على الاستثمار هو السياحة. ونتطلع إلى بناء أكثر الوجهات السياحية الصديقة للبيئة في العالم، وهذا يتطلب عددًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين”.

وأضاف ما يمكنني قوله هو أن هناك شهية كبيرة من جانب المستثمرين والشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة، وهذا العام، عندما ذهبت إلى اجتماعات قمة Select USA في واشنطن، وجدت الكثير من الدعم من ادارة الولايات المتحدة.

المملكة العربية السعودية مكان مثالي للشركات الأجنبية

وقال خالد الفالح في مقابلة مع بلومبرج “نعتقد أن المملكة العربية السعودية مكان مثالي للشركات من جميع أنحاء العالم، حيث أنها مصدر للمواد المعدنية والطاقة ولديها أيضًا منصات رقمية للخدمات اللوجستية، في بالإضافة إلى دورها في معالجة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ومعالجة نقاط الضعف أثناء إدارة انتقالات المنتجات والخدمات الجديدة.