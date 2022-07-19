وزير الاستثمار ثقة مجتمع الأعمال العالمي في السعودية بأعلى مستوياتها 

تحدث وزير الاستثمار خالد الفالح عن كيفية تعامل القادة السعوديين مع فيروس كورونا من حيث الاستثمار بحكمة وكيف تمكنوا من حماية القطاع الخاص، وجاء ذلك مع تلفزيون بلومبرج في حديثه عن الطاقة المتجددة واستقطاب المستثمرين الأجانب والعمل. مع روسيا والصين والولايات المتحدة.

وقال وزير الاستثمار إن الوباء أظهر لبقية العالم كيف كانت القيادة السعودية تمارس الذكاء والحكمة، وكيف تثق وتحمي القطاع الخاص وتحمي أيضًا رفاهية شعبنا، وتابع ما رأيناه بعد كوفيد هو عودة الثقة التقليدية التي تمتع بها مجتمع الاستثمار في المملكة، فمنذ ثلاثينيات القرن الماضي كانت موطناً للمستثمرين، ازدهر الأجانب وازدهرت المملكة معهم في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين المتقدمة والتعدين. .

ثقة مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

وتابع اليوم أستطيع أن أقول لكم إن ثقة مجتمع الأعمال حول العالم في المملكة في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونراها بالأرقام، حيث نرى زيادة في الاستثمار بشكل عام، وبالتأكيد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

سياسة مالية

وتابع وزير الاستثمار الحديث عن السياسة الضريبية، قائلاً إن الضرائب السعودية ضمن المعايير المناسبة لاقتصاد كبير مثل اقتصاد المملكة، وتابع نحن بالفعل في الطرف الأدنى من الضرائب الرئيسية، ومع ذلك، عندما أعربت بعض الشركات والإدارات عن رأيها أخذناها بعين الاعتبار وناقشناها مع مصلحة الضرائب، وهذا جزء من جهود المملكة لتصبح الدولة الأكثر تنافسية من حيث جذب الاستثمار.

وقال عندما ينظر المستثمرون إلى ما يحصلون عليه من دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية وما تمتلكه من مهارات وموارد وسياسة تقدمية تجاه الاستثمار، فإنهم يجدون أن المملكة بالفعل بلد تنافسي للغاية.

وتابع “أعتقد أن المملكة في المقام الأول منصة رائعة للشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار، حيث تبحث جميعها عن بيئات استثمارية موثوقة ومستدامة، والتي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بشكل خاص من حيث التنظيم و المؤيدة لسياسة الشركة “.

لدينا أيضًا عوامل أخرى مثل قدرتنا وتوافرنا والقدرة على تحمل التكاليف في المملكة وهو أمر لا مثيل له، وإذا نظرت إلى موقعنا والبنية التحتية المادية والرقمية لدينا، فإنها مرة أخرى تنافسية للغاية ناهيك عن القوى العاملة السعودية والقوى العاملة الدولية المتاحة. كل هذه المكونات تجعل أي مستثمر يرغب في القدوم إلى المملكة والقيام بأعمال تجارية، وبالمناسبة فإن الوظيفة تتيح لك الوصول إلى السوق السعودي الكبير، وكذلك أسواق المجتمع الخليجي، وربما الشرق الأوسط وأفريقيا كذلك.