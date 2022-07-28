وزير الاقتصاد الألماني الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة

قال وزير الاقتصاد الألماني إن بلاده تواجه أكبر أزمة طاقة بسبب اعتمادها على روسيا لسنوات عديدة.

وأضاف نائب المستشارة الألمانية، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابيك، أن البلاد لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة.

فِيْ سياق متصل، وافقت الحكومة الألمانية، خلال السنوات الأربع القادمة، على المساعدة فِيْ تسريع الانتقال إلَّى اقتصاد نظيف وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وأوضحت الحكومة أن الصندوق يهدف إلَّى تحديث الاقتصاد الألماني وتمويل حماية المناخ، وسيدعم تحول إمدادات الطاقة فِيْ ألمانيا، وجهُود تطوير قطاع الهِيْدروجين.

صرحت وزارة المالية الألمانية أن التوسع فِيْ الموارد المتجددة أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

خفضت شركة “غازبروم” الروسية مؤخرًا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلَّى نحو 20٪ من طاقتها الإنتاجية.