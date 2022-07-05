وزير التجارة أسعار السكر والأرز في المملكة أقل من دول الجوار

وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي وأسعار السكر والأرز في المملكة أقل من دول الجوار رغم ارتفاع الأسعار العالمية، مما يشير إلى أن العالم يشهد ارتفاعاً في أسعار القمح والسكر واللحوم والدواجن والبيض. خلال الأشهر الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الجهات المسؤولة نفذت، خلال الفترة الماضية، 640 ألف عملية لمراقبة أسعار المنتجات الغذائية، ورصدت 27 ألف مخالفة لتلاعب بالأسعار، مبينا وجوب محاسبة كل متهم وفق النظام. . وتابع “ندعو المواطنين والجميع ليكونوا شركاء في البعثة والإبلاغ عن أي زيادات في الأسعار”.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وحول التحديات التي تواجه السوق المحلي أوضح أن التحدي الأول في أي سوق يكمن دائما في وفرة المنتجات الغذائية. وجود المنتجات يطمئن المواطن والمقيم ويسهم في استقرار الأسعار. وأضاف إذا عدنا بالشريط سنجد أن المملكة حققت نجاحا خلال فترة جائحة كورونا، ولم يشعر المواطن أو المقيم بأي نقص في البضائع.

الحرب الروسية الأوكرانية

حول تأثير الأسواق المحلية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ؛ وقال القصيبي الحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمستقبل الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. أصبح العالم كله اليوم أشبه بالقرية بمجرد ظهور مشكلة تتأثر بها جميع الأطراف ؛ كما ذكرت، هناك لجنة سلامة الأغذية التي تراقب باستمرار التقييم والة والمتابعة “.

وتابع “عززنا الرقابة. لمعرفة ما هي تحديات السوق ونقص الغذاء في المنطقة ؛ رغم انتهاء جائحة كورونا، ما زالت تداعياته قائمة “.