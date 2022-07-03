وزير التجارة يقف على جاهزية الأسواق في مكة لاستقبال الحجاج

تفقد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الأسواق المركزية ومراكز الإمداد والخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم حج هذا العام.

جولة الوزير

وتفقد القصبي أسواق الخضار والفاكهة بالجملة ومنافذ اللحوم والأسماك ومراكز الإمداد والمخابز المركزية الكبرى ليرى مدى التوافر الكامل والوفرة الكبيرة ـ ولله الحمد ـ لجميع السلع والمنتجات التي تلبي كافة الاحتياجات. من الحجاج.

وشملت الزيارة مراكز الخدمة النفطية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للتحقق من أن جميع مرافقها تقدم أعلى مستويات الخدمة لاستقبال الحجاج.