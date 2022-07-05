وزير التجارة 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار العالمية

كشف وزير التجارة ماجد القصبي، عن أسباب ارتفاع أسعار السلع حول العالم خلال فترة التعافي من جائحة كورونا.

فيديو | وزير التجارة ماجد القصبي توقف حركة الشحن في قناة السويس والمرحلة الثانية لحظر التجوال والأزمة الأوكرانية تسببا في ارتفاع الأسعار العالمية#الإخبارية # الحكومة_التواصل_المؤتمر pic.twitter.com/CkCeluwEzK

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 5 يوليو 2022

وقال القصبي إن تعليق حركة الملاحة في قناة السويس والمرحلة الثانية من حظر التجول والأزمة الأوكرانية تسببت في ارتفاع الأسعار العالمية.

فيديو | وزير التجارة ماجد القصبي تداعيات الأحداث العالمية أدت إلى أزمة في النقل وسلاسل التوريد#الإخبارية # اتصال_حكومة_مؤتمر pic.twitter.com/jxXdsvbMm0

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 5 يوليو 2022

وأضاف وزير التجارة أن وباء كورونا تسبب في أكبر أزمة اقتصادية في العالم، مشيرا إلى أنه مع بداية التعافي من وباء كورونا زاد الطلب على العرض مما تسبب في ارتفاع الأسعار، وأضاف أن تداعيات الأحداث العالمية أدت إلى أزمة في النقل وسلاسل التوريد.