وزير التسامح الإماراتي نهِيْان بن مبارك آل نهِيْان يحتفِيْ بزيارة رامي عياش لأبوظبي

احتفل وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهِيْان بن مبارك آل نهِيْان، بحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش مستشار عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكَمْ الفجيرة، ووزير الزراعة الإماراتي الأسبق محمد سعيد الرقابي. المطرب اللبناني رامي عياش الذي قام بزيارة قصيرة لأبو ظبي.

حضر عياش مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ نهِيْان بحضور رجل الأعمال البارز محمد القاسمي، إلَّى جانب صقر غباش والرقباني، رئيس تحرير موقع “العرب اليوم” تاج الدين عبد الحق، وعدد من أعضاء الإمارة. المجتمع. الأرقام.

وأعرب عياش، خلال حديثه مع الشيخ نهِيْان، عَنّْ سعادته بتواجده فِيْ الإمارات، مشيرا إلَّى أنها أصبحت وجهة لكل من يبحث عَنّْ الأمان والحماية، وبيئة نابضة بالحياة غنية بالإمكانيات المادية والدعم المعَنّْوي يقدمها مواتية ومتنوعة. لتنشيط جميع أشكال الفنون.

وعبر الفنان اللبناني عَنّْ امتنانه لمناخ التسامح والمحبة الذي يسود هذه الفسيفساء الاجتماعية الفريدة، مشيداً بما يقوم به الشيخ نهِيْان بن مبارك آل نهِيْان فِيْ مجال تنمية ثقافة التسامح والتآخي بين أطياف المجتمع الإماراتي. .

ورحب الشيخ نهِيْان بنجم البوب ​​رامي عياش وقال إن الإمارات تفخر بالدور الذي لعبه الفنان العربي، مذكرا بأهمية الفنون والأدب فِيْ إثراء الحياة الاجتماعية العربية وتوحيد العلاقات العربية العربية. يبقى. صلبة بغض النظر عَنّْ التغيرات وتغير المناخات السياسية.

وأشار الشيخ نهِيْان إلَّى أهمية الموسيقى فِيْ تنمية الوعي الروحي وبناء ثقافة جماعية تهدف إلَّى تحقيق الانسجام بين كافة شرائح المجتمع بعيداً عَنّْ كافة أشكال التعصب والطائفِيْة والانعزالية.

وخلال زيارته إلَّى أبوظبي، سيقيم عياش حفل زفاف فِيْ فندق قصر الإمارات، وهُو أكبر وأرقى فندق فِيْ العاصمة، يرافقه فرقته الموسيقية المكونة من أكثر من 25 شخصًا.

يعد هذا الحفل أول نشاط فني للفنان اللبناني بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب ظروف الحداد التي عاشها بعد وفاة والده، مما اضطره إلَّى إلغاء العديد من الالتزامات الفنية والاجتماعية التي تزامنت مع حالته الطارئة. الموقف.

وخلافا للعرف، لم ترافق المصممة العالمية داليدا عياش زوجها فِيْ زيارته للإمارات التي انقطعت بسبب أجواء الحداد التي تعيشها الأسرة.

يشار إلَّى أن عياش يصور حاليا مسلسله “العين فِيْ عين” من تأليف الفنانة سيرين عبد النور وتأليف سلام قصيري وإخراج رندا علم.

يعتبر هذا المسلسل ثاني عمل فني متكامل يشارك فِيْه الفنان اللبناني كَمْمثل بعد “أمير الليل”، علما أنه قام بدور قصير كضيف شرف فِيْ مسلسل “عشرين عشرين” الذي كان فِيْه ضابط الشرطة السرية وشقيق نادين نجيم فِيْ المسلسل الذي قُتل فِيْ البداية، على أن يكون مبنيًا على انفراج دراماتيكي الأحداث فِيْ العمل.