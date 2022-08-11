وزير التعليم قبل بداية العام الجديد منصة مدرستي مستمرة في تقديم خدماتها

عقد وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، اجتماعا مع قادة إدارات وقطاعات التعليم العام ومديري إدارات ومكاتب التعليم. تحديد تحديات ونطاق الإعداد والإعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ، واستكمال متطلبات اليوم التعليمي بكامل كفاءة وجودة لأبناء وبنات الوطن.

وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهود في قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم لبدء عام دراسي جديد. وأشار إلى أهمية تكامل أدوار الكادر التربوي والإشرافي والإداري لاستكمال وة كافة متطلبات وعمليات الإعداد خلال هذه الفترة، والتأكد من أن المدارس والفصول الدراسية ووسائل الإعلام مهيأة لدعم العملية التعليمية قبل البدء بكثير. من الدراسات.

وجه الدكتور آل الشيخ قادة دوائر وقطاع التعليم العام ومدراء إدارات ومكاتب التعليم لمتابعة هذه العمليات وإنفاق الموازنات التشغيلية للمدارس في جميع مناطق ومحافظات المملكة وفق حوكمة محددة لجوانب التبادل الصحيحة، وإبراز أهمية استكمال أعمال الصيانة والنظافة قبل عودة المعلمين والمعلمين، والتأكد من إتمام نقل واستلام الكتب والدورات.

النقل المدرسي ومنصة مدرستي

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية إنهاء كل ما يتعلق بتقديم خدمة النقل المدرسي في المدارس الملحقة أو مدارس الدمج أو التربية الخاصة وجميع المراحل بشكل عام، وضمان توفرها، بالإضافة إلى الاستمرار في استخدام منصة “Mi Escuela”. تقديم خدماتها التعليمية، مع ملاحظة اهتمامها باستقبال الطلاب وخاصة الطلاب الجدد. التأكد من تقديم جميع الخدمات للطالب في المدرسة والفصل، وفيما يتعلق بتوفير الكتب ودعم التدريس في الفصل والبيئة التعليمية. . .

وأشار معاليه إلى ضرورة مواصلة عملية التطوير المهني لشاغلي التعليم ومضاعفة الجهود لاستكمال إدارة المعلمين المنقولين وتبسيط إجراءات تعيين موظفين جدد. في الوقت نفسه جدد ثقته في الكادر التربوي لخلق حالات جديدة من النجاح والشغف للعملية التعليمية. بارك الله في الجميع بالتوفيق والنجاح في بداية العام الدراسي.