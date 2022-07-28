وزير التموين احتياطيات مصر من القمح تكفِيْ لـ7 أشهر

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عَنّْ ما يكفِيْ لمدة سبعة أشهر.

عطل الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير شحنات الحبوب وأدى إلَّى زيادة سريعة فِيْ أسعار السلع الأولية على مدار العام، مما تسبب فِيْ أزمة مالية لمصر التي عادة ما تكون أكبر مستورد للقمح فِيْ العالم.

يشار إلَّى أن نحو 80٪ من واردات القمح المصري العام الماضي كانت من روسيا وأوكرانيا.

وفِيْ وقت سابق من الشهر الجاري، أكد وزير مصيلحي توافر مخزون من أنواع مختلفة من السلع الاستراتيجية لتوفِيْر الأمن الغذائي.

وأشار الوزير إلَّى أن مخزون السكر يفِيْ باحتياجات الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهرًا، مشيرًا إلَّى أن ذلك سيتبعه بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، وبالتالي لا توجد لدينا أي مشكلة فِيْ توفِيْر السكر “، ومخزون الزيت يكفِيْ لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن مخزون المكرونة يكفِيْ لمدة 8.4 شهر، لافتا إلَّى أنه بالنسبة للأرز الأبيض، تم استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز تباعا، فِيْما تعمل الوزارة على ضمان توفِيْر الأرز فِيْ جميع أنحاء البلاد. العام للمواطنين.