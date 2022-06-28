وزير التموين احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفِيْ 5.7 شهر

أعلن علي المصيلحي عَنّْ توفِيْر كافة الأموال الاستراتيجية اللازمة لتوفِيْر الأمن الغذائي فِيْ مصر بكَمْيات مميزة للغاية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفِيْ للوزير للإعلان عَنّْ استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتجهِيْز القمح المحلي.

وأضاف الوزير أن رصيد القمح 5.7 شهُور أي حتى نهاية العام الحالي موضحا أن الهِيْئة العامة للسلع التموينية تبحث مع القمح المنشأ المعتمد استيراد القمح.

وتابع مصيلحي “السكر يكفِيْ لمدة تصل إلَّى 6 أشهر، وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز على الرغم من بعض الممارسات غير السليمة. فِيْ العام المقبل، سيتم شراء أرز الشعير مثل القمح”.

وأشار إلَّى أن الأرز يكفِيْ لمدة تصل إلَّى 3.5 شهر حتى يبدأ الموسم المقبل، وبالنسبة للزيت هناك احتياطي 6.2 شهر للمرة الأولى.

وأوضح المصيلحي أن السلعة النفطية حاليا هِيْ أخطر السلع التي تواجه مشاكل الأسْهُمْ والأسعار عالميا، نتيجة كون أوكرانيا تمثل 30٪ من حجم إنتاج النفط عالميا.

وأوضح الوزير أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، وسيتم الشحنة فور وصول الشحنة إلَّى موانئ الهند.

وأضاف الوزير “تدرس مصر رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم فِيْ الخبز المدعم إلَّى 87.5٪ من 82٪”، مشيرًا إلَّى أن مصر تعتزم توفِيْر نحو 500 ألف طن قمح مستورد.