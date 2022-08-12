وزير التموين احتياطي مصر من القمح يكفِيْ لمدة 7.2 شهر

ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عَنّْ وزير التموين علي مصيلحي قوله يوم الأربعاء إن مصر لديها ما يكفِيْ لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة معَنّْية بإدارة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها مخزون من احتياطيات النفط تكفِيْ لمدة 5.3 أشهر، وأن هناك حصصًا من السكر تكفِيْ لفترة تصل. 6.6 شهر، والأرز يكفِيْ لمدة 3.2 شهر.

عطل الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير شحنات الحبوب وأدى إلَّى زيادة سريعة فِيْ أسعار السلع الأولية على مدار العام، مما تسبب فِيْ أزمة مالية لمصر، التي عادة ما تكون أكبر مستورد للقمح فِيْ العالم.

يشار إلَّى أن حوالي 80٪ من واردات القمح المصري العام الماضي كانت من روسيا وأوكرانيا.