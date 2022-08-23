وزير التموين المصري للعربية دعم الخبز قائم وصندوق النقد يتفهم ذلك

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الاثنين، “لا يمكننا لمس الدعم العرب اليومي بسبب عوامل التضخم المستورد من الخارج بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية والتضخم العالمي”.

وأضاف الوزير فِيْ حديث لـ “العربية” “الوقت غير مناسب للمس ملف دعم الخبز … وصندوق النقد الدولي يتفهم هذه الأمور لأن لها بعدا آخر فِيْ كَيْفَِيْة الحفاظ على الأمن والسلام المجتمعي بحيث عدم الاستقرار لا يحدث بسبب إجراءات معينة “.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على الإبقاء على دعم الخبز فِيْ هذه المرحلة لحين إيصال رسالة للمواطن بأن الدولة مستمرة فِيْ دعم السياسات، مضيفاً أن الدولة كلفت أكثر من 23 مليار جنيه عَنّْ الميزانية المخصصة لدعم الخبز للمحافظة. الكَمْيات المنتجة.

وكشف المصيلحي خلال مؤتمر اليوم أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفِيْ لمدة 7 أشهر، بينما يغطي احتياطي زيت الطعام 6 أشهر.

وأوضح أن بلاده اشترت حوالي 4 ملايين طن من القمح المحلي، وسننهِيْ جميع المشتريات المحلية بنهاية أغسطس.

وأشار وزير التموين المصري إلَّى أنه تم الاتفاق على شراء 180 ألف طن قمح هندي بسعر 400 دولار للطن.