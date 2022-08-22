وزير التموين المصري مخزون القمح يكفِيْ لمدة 7 أشهر

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفِيْ لمدة سبعة أشهر.

صرح وزير التموين المصري، اليوم الاثنين، بأن احتياطي زيت الطعام يغطي ستة أشهر.

وأشار إلَّى أن الحكومة اشترت نحو أربعة ملايين طن من محصول القمح المحلي.

وأضاف مصيلحي، فِيْ تصريحات لقناة العربية، أن مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم، ستنهِيْ مشترياتها من القمح المحلي بنهاية أغسطس الجاري.

وأشار إلَّى أن اتفاق شراء 180 ألف طن من القمح الهندي بسعر 400 دولار للطن لا يزال قائما رغم أن القمح لم يتم شحنه بعد.

فِيْ يونيو، تعاقدت مصر على شراء 180 ألف طن قمح من الهند.

وتابع وزير التموين احتياطيات البلاد الاستراتيجية من السكر تكفِيْ لستة أشهر.

وقال إن دعم الخبز مستمر وأن صندوق النقد الدولي يتفهم صعوبة الاقتراب من هذا الملف فِيْ الوقت الحاضر.

وكان الصندوق قد قال فِيْ يوليو / تموز الماضي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تقديم تمويل من شأنه دعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.

وكان وزير المالية محمد معيط قد قال فِيْ يوليو / تموز إن المناقشات مع صندوق النقد الدولي شهدت تقدمًا ملحوظًا وتم الاتفاق على العديد من النقاط.