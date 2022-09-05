وزير التموين المصري مخزون القمح يكفِيْ 6.7 شهر

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنكَمْ ستكونون كافِيْين لمدة 6.7 أشهر، ومن إمداد النفط 5.7 شهر.

وأضاف المصيلحي فِيْ مقابلة تلفزيونية “لم يخطر ببال تاريخ مصر أن لدينا احتياطيًا استراتيجيًا من القمح لمدة 6.7 شهرًا، وهُو ما يكفِيْ حتى 20 مارس المقبل، ثم يبدأ موسم الزراعة الجديد”.

وأشار وزير التموين إلَّى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع المشروع القومي للصوامع من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح، مشيرا إلَّى أن الصوامع تتسع لـ 3.4 مليون طن حاليا.

وأوضح أن كل خلية فِيْ الصوامع تستوعب 5000 طن قمح، مؤكدًا أن الكَمْية الإجمالية كافِيْة كَمْخزون لمدة تتراوح بين 4 إلَّى 5 أشهر.