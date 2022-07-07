وزير التموين مخزون مصر من القمح يكفِيْ لمدة 7 أشهر

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفِيْ لمدة 7 أشهر، من خلال إضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرًا، ويكفِيْ مخزون السكر بالحاجة المحلية. الاستهلاك لمدة 7.8 شهر.

وأشار الوزير فِيْ بيان لمجلس الوزراء إلَّى توافر مخزون من مختلف أنواع المواد الغذائية، موضحا أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي للقمح كافِيْا لمدة 7 أشهر بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا.

وأشار الوزير إلَّى أن مخزون السكر يفِيْ باحتياجات الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهرًا، مشيرًا إلَّى أن ذلك سيتبعه بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، وبالتالي لا توجد لدينا أي مشكلة فِيْ توفِيْر السكر “، ومخزون الزيت يكفِيْ لمدة 6 أشهر.

وقال الوزير “مخزون المعكرونة يكفِيْ لمدة 8.4 شهر، وفِيْما يتعلق بالأرز الأبيض، تم استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز على التوالي، وتعمل الوزارة على ضمان توفِيْر الأرز. على مدار العام للمواطنين “.

وعَنّْ الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أشار المصيلحي إلَّى خطة الوزارة فِيْ هذا الصدد، وحجم تعاقدات اللحوم، مضيفًا أن “اللحوم الحية تكفِيْ الحاجة للاستهلاك المحلي لمدة 14.7 شهرًا، ومجمدة”. تكفِيْ اللحوم لمدة 6.5 شهرًا، بالإضافة إلَّى الدواجن التي تكفِيْ لمدة 7.4 شهرًا. .