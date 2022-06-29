وزير الحرس الوطني يدشن حملة بياناتك أمانك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني حفل إطلاق الحملة التوعوية حول نظام حماية البيانات الشخصية “بياناتك أمنك” في مقر الوزارة.

بعد ذلك، بدأ حفل الخطاب المعد لهذه المناسبة بكلمة معالي رئيس المكتب الوطني لإدارة البيانات الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، عن نظام حماية البيانات الشخصية ودوره في تعزيز ثقافة الإجمالية. نظام حماية البيانات الشخصية.

بعد ذلك، شهد الحضور عرضاً مرئياً لسياسات إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني. بعد ذلك، ألقى خريجو وزارة الحرس الوطني الذين شاركوا في معسكر أكاديمية صيدا (T5 Data Science) كلمة ألقتها المهندسة زهرة بنت فهد السماري نيابة عنهم. وكرّم سمو وزير الحرس الوطني رعاة الحملة والمتعاونين معها.