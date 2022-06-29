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وزير الحرس الوطني يدشن حملة بياناتك أمانك

كتب newsaفي آخر تحديث

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني حفل إطلاق الحملة التوعوية حول نظام حماية البيانات الشخصية “بياناتك أمنك” في مقر الوزارة.

وزير الحرس الوطني يفتتح الحملة بياناتك هي امنك - المواطن

بعد ذلك، بدأ حفل الخطاب المعد لهذه المناسبة بكلمة معالي رئيس المكتب الوطني لإدارة البيانات الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، عن نظام حماية البيانات الشخصية ودوره في تعزيز ثقافة الإجمالية. نظام حماية البيانات الشخصية.

وزير الحرس الوطني يفتتح الحملة بياناتك هي امنك - المواطن

بعد ذلك، شهد الحضور عرضاً مرئياً لسياسات إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني. بعد ذلك، ألقى خريجو وزارة الحرس الوطني الذين شاركوا في معسكر أكاديمية صيدا (T5 Data Science) كلمة ألقتها المهندسة زهرة بنت فهد السماري نيابة عنهم. وكرّم سمو وزير الحرس الوطني رعاة الحملة والمتعاونين معها.

وزير الحرس الوطني يفتتح الحملة بياناتك هي امنك - المواطن

وزير الحرس الوطني يطلق بياناتك حملتك الأمنية