وزير الخارجية يشارك باجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين في بالي

شارك سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي بدأ اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية بمشاركة وزراء خارجية دول المجموعة. عشرين.

وأعرب سمو وزير الخارجية في بداية حديثه عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إندونيسيا على حفاوة الضيافة والاستقبال، وعلى جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون العالمي خلال رئاسته لمجموعة الدول العربية. عشرين.

كما أكد سموه سعي المملكة الدؤوب لتعزيز الجهود المشتركة لمجموعة العشرين لبناء الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً فعالية العمل متعدد الأطراف.

وقال سمو وزير الخارجية إن شعار الرئاسة الإندونيسية “نتعافى معا لنستعيد أقوى” جاء في أفضل وقت، حيث إن مواجهة التحديات الحالية لن تحمي العالم من أزمات المستقبل إلا بتعزيز سبل تخفيف التوترات. وتفعيل الحوار وتعزيز الحوكمة العالمية لتكون أكثر شمولاً واستجابة للأزمات، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصادات النامية.

واختتم سموه بالتأكيد على أن المملكة لم تدخر جهدا في دعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين والتواصل مع أعضاء المجموعة والمجتمع الدولي ككل لتعزيز التعاون العالمي وسن مبادرات لتسهيل تعاون شامل ومرن ومستدام. النمو والانتعاش.

العلامات قمة مجموعة العشرين، قمة مجموعة العشرين، رئيس الجامعة