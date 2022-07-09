وزير الداخلية يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، المنصة الوطنية للإنذار المبكر للطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي في مكتبه بمكة المكرمة.

المنبر الوطني للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.#وزارة الداخلية pic.twitter.com/RujzYCKTix

– وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 9 يوليو 2022

حماية الأرواح والممتلكات

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو خلال الافتتاح أن المنصة بإذن الله ستسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الآثار المترتبة على المخاطر، مبيناً أنه من خلال المنصة، يتم إرسال رسائل تحذير للهواتف المتصلة بشبكات اتصالات المحمول مصحوبة بنبرة مميزة بصوت عالٍ.

القوى الداخلية

ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني للاستفادة من التكنولوجيا ومواكبة التطور التقني في كافة المجالات.