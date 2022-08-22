وزير الرياضة عن مزاعم الغسيل الرياضي مغرضون ذوو نوايا سيئة

قال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن السعودية لديها أحلام كبيرة وكبيرة في الاعتبار، مؤكدًا أن كل من يشاهد تحركات المملكة يرى القفزات الكبيرة التي حققتها، ومن ينتقدها بزعم الغسل الرياضي ما هو إلا خبيث. . الرجال ذوي النوايا السيئة.

جاء ذلك في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، على هامش مباراة الملاكمة للوزن الثقيل التي فاز فيها الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني أنطوني جوشوا.

وتابع “النقد الموجه للمملكة ليس صحيحا، وهناك بوادر تغيير حقيقية في البلاد. نحن نتقدم للأمام ونحو مجتمع أفضل، ونتجه نحو نوعية حياة أفضل وبلد أفضل”. مستقبل.”

وأضاف “الحقائق تدل على أن تنظيم هذه الفعاليات يفيد شعبنا ويفيد المتغيرات التي تحدث ويفيد الحياة في السعودية”.

وعلق على دخول السعودية عالم الجولف قائلًا لكل رياضة فائدة، والجميع متفق على ذلك، فلماذا لا يمكن الدخول إذا كانت مفيدة للرياضيين، إذا كانت مفيدة للرياضة، وتجلب المزيد من الاهتمام للرياضة، وتجلب المزيد من الأشخاص الراغبين في المشاركة في الرياضة، فإنها ستطور الفرص التي تريدها المملكة في خططها، وكل الضجيج حول دخول السعودية إلى عالم الرياضة هذا لا يمنعنا من التقدم.

السعودية والمضيفة للألعاب الأولمبية

تقدم المملكة حاليًا عطاءات لاستضافة كأس آسيا في عام 2027 ونسخة السيدات في عام 2026، بالإضافة إلى استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية في نيوم، وهو حدث واسع النطاق ومتعدد الرياضات. دورة الالعاب الاولمبية الصيفية.

وقال تركيزنا الأساسي الآن هو استضافة دورة الألعاب الآسيوية، والسعودية لديها أحلام كبيرة بما في ذلك استضافة الألعاب الأولمبية الكبرى، مؤكدًا أن لديها كل الإمكانات الهائلة التي تؤهلها لذلك.

وأضاف نحن منفتحون على مناقشة تنظيم الألعاب الأولمبية في المستقبل مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأعتقد أن المملكة أثبتت قدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث بإمكانياتها الهائلة.

واختتم حديثه قائلاً “ستكون استضافة الألعاب الأولمبية هدفًا نهائيًا بالنسبة لنا، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق هذا الحلم”.