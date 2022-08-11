وزير الرياضة يتدخل لمشاركة الأهلي في كأس مصر

الاهلي

كشفت تقارير إعلامية في الساعات الماضية أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تدخل لإقناع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتراجع عن قرار عدم المشاركة في المونديال الحالي. مصر. .

يعتزم وزير الرياضة التراجع عن قرار الأهلي بعدم الاستمرار في المنافسة المحلية، في سياق أحداث مباراة نادي فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير إلى أن وزير الشباب والرياضة استغل استقالة عصام عبد الفتاح من منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لإقناع مسؤولي النادي الأهلي بالتراجع عن قرار الانسحاب من الكأس.

يستعد فريق الأهلي لكرة القدم الأول للمباراة القادمة أمام نادي مصر المقاصة، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة بعد الظهر بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في اليوم السادس عشر من بطولة كأس مصر.

من جهة أخرى، اقترب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من توقيع صفقة خارجية استعدادًا لإدراجهما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف ريد كاسل في الموسم الجديد.

قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن النادي الأهلي بصدد تأمين التعاقد مع الدولي التونسي فراس بلعربي، نجم فريق كرة القدم الأول لنادي عجمان، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضا بقيمة 2.5 مليون دولار لإتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء، مع وجود المزيد من الدعم المالي من رئيس شركة الكرة عملاق القاهرة ياسين منصور الذي يرغب بشدة في ذلك. أكمل الصفقة في الأيام القادمة.