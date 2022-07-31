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وزير الزراعة السعودي تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه

كتب العرب اليومفي آخر تحديث
وزير الزراعة السعودي تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه

أعلن المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي عَنّْ صدور توجيه بالموافقة على تخصيص 105 مليار ريال لمشاريع المياه ضمن المحفظة الرأسمالية الخمسية لنظام البيئة والمياه والزراعة.

وقال الوزير الفضلي إن الموافقة على ميزانية الخطة الخمسية تشمل 1335 مشروعا، وهُو ما يمثل تكلفة الحزمة الأولى من مشاريع المحفظة الرأسمالية الخمسية لقطاع المياه.

وأضاف أن هذه الموافقة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لقطاعات نظام البيئة والمياه والزراعة فِيْ المملكة لتحسين مستوى الخدمات وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وهُو تتماشى مع الاستراتيجية المائية الوطنية وتحقق أهداف الوزارة للعمل على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها. حماية البيئة؛ توفر إمدادات آمنة وذات جودة عالية وخدمات فعالة تساهم فِيْ التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. وذلك تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.