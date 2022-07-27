وزير الزراعة السعودي تخصيص 4.5 مليار ريال لدعم المخزون الاستراتيجي للقمح والشعير

فِيْ اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة م. استعرض عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي تطورات وفرة السلع الغذائية فِيْ أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل التوريد المحلية والخارجية فِيْ ظل تطورات الأسواق العالمية على خلفِيْة الأزمة الروسية الأوكرانية. .

وقال الفضلي، فِيْ بيان، إن الجهات المعَنّْية بنظام الأمن الغذائي بدأت تنفِيْذ التوجيه بتخصيص مبلغ نحو 10 مليارات ريال للتعامل مع آثار ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن اللجنة تعمل باستمرار على متابعة تنفِيْذ توجيهات القيادة لضمان وفرتها وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية ودعم استمرارها فِيْ أسواق المملكة التي تتميز بأوضاعها الآمنة والمطمئنة.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال فِيْ موازنة المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية من سلع القمح والشعير وتعويض المستوردين، و 4.2 مليار ريال فِيْ موازنة صندوق التنمية الزراعية بهدف … إقراض القطاع الخاص لتمويل العقود التي تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عَنّْ 6 أشهر للسلع الرئيسية. الذرة والشعير وفول الصويا) بالإضافة إلَّى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال كدعم إضافِيْ للإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.

يذكر أن لجنة الأمن الغذائي تضم فِيْ عضويتها وزارات الدفاع والداخلية والطاقة والبيئة والمياه والزراعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصناعة والثروة المعدنية والصحة والنقل. والخدمات اللوجستية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلَّى الهِيْئة العامة للتجارة وزارة الخارجية، وهِيْئة الغذاء والدواء، ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب، والمؤسسة الزراعية السعودية. شركة الاستثمار والانتاج الحيواني (سالك).