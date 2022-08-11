وزير السياحة التونسي يكشف لـ”العرب اليوم الإخبارية” أبرز مؤشرات التعافِيْ

قال وزير السياحة التونسي معز بل الحسين، الخميس، إن بلاده استقبلت أكثر من 3 ملايين سائح خلال موسم الصيف الحالي.

وأكد فِيْ حديث لـ “العرب اليوم نيوز”، أن عائدات السياحة لموسم الصيف الحالي تمثل نحو ملياري دينار (ما يعادل 800 مليون دولار)، وسجلت 8.5 مليون ليلة سياحية نهاية تموز الماضي.

وأوضح أن هذه الأرقام تقترب من الأرقام المسجلة خلال عام 2022، عَنّْدما توافد 9.5 مليون سائح على تونس فِيْ ذلك الوقت.

وبلغت عائدات السياحة عام 2022 نحو 2 مليار دولار، فِيْما بلغ عدد الليالي فِيْ الوحدات الفندقية نحو 29.4 مليون ليلة. سجل عدد السائحين الوافدين إلَّى تونس نحو 8200 مليون سائح فِيْ 2022.

وأضاف وزير السياحة أنه لا يزال أمامنا طريق طويل للعودة إلَّى مستويات ما قبل جائحة كورونا ويجب بذل جهد كبير لتحقيق ذلك.

وأشار معز بلحسين إلَّى أن إعادة الوضع إلَّى مستويات ما قبل الجائحة يتطلب عملاً كبيراً، حيث تعمل الوزارة والجهات الفاعلة المختلفة منذ فترة على استعادة قطاع السياحة.

وشدد على أن جميع الأسواق قد تحسنت، وعلى رأسها السوق التونسي والفرنسي، بالإضافة إلَّى الأسواق الأخرى، بما فِيْ ذلك الأسواق البولندية والتشيكية وغيرها.

واضاف ان “وزارة السياحة تقوم بعمل كبير على جميع المستويات لتحقيق هذا الهدف بما فِيْ ذلك على مستوى نظافة المحيطات والبيئة”.

وأوضح أن دول الجوار ومنها ليبيا والجزائر مهمة للسياحة التونسية خاصة مع عودة النشاط السياحي، مشيرا إلَّى أن عدد السائحين الليبيين بلغ نهاية يوليو الماضي نحو 800 ألف سائح.

أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسن أن وزارته تتابع عَنّْ كثب تنفِيْذ الخدمات فِيْ الفنادق وستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد كل مؤسسة سياحية مخالفة حتى لا يكون لها تأثير سلبي على صورة قطاع السياحة بشكل خاص. وعلى الوجهة التونسية بشكل عام.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الخميس، استقطبت تونس قرابة 3 ملايين سائح حتى نهاية يوليو من العام الجاري، فِيْما زادت الإيرادات بأكثر من النصف على أساس سنوي، فِيْ إشارة إلَّى التعافِيْ المستمر للقطاع الحيوي، لكن التدفق. من السياح الجزائريين لا يزال قليلا. منذ إعادة فتح الحدود البرية بشكل كامل بين البلدين.

بعد ركود دام عامين بسبب جائحة كورونا الذي قضى على أكثر من 70٪ من أعداد الوافدين والإيرادات، حقق القطاع انتعاشًا نسبيًا مع عودة السائحين بأعداد أكبر، خاصة من أوروبا وبدرجة أقل. من ليبيا.

بلغت إيرادات السياحة خلال السبعة أشهر من العام الجاري نحو 623 مليون دولار أمريكي، بزيادة 57٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الخميس.