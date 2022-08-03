وزير الشؤون الإسلامية يدشِّن مشروع آمر

افتتح وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية وواجهات الخدمة المعززة (عامر) في خمسة فروع بمناطق المملكة.

يهدف مشروع عامر إلى تحسين تجربة المستخدم وتسريع الوصول إلى الخدمات المقدمة له بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

يأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى جودة العمل وزيادة كفاءة الإنتاج في الوزارة وتسهيل جميع الخدمات لجميع موظفي الوزارة مما سينعكس إيجاباً على الأداء العام للموظفين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع ذلك. مع رؤية المملكة 2030.

الدورة العلمية الصيفية

من جهة أخرى، بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والدعاة، اليوم، تنفيذ الدورة الصيفية العلمية في مساجد منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها وآخر مرتين. أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، مرزوق الرويس، أن هذه الدورات هي جزء من مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم عليها الوزارة لتعزيز دور الأئمة والخطباء والخطباء. الجوامع. توصل الموظفون إلى مفاهيم العقيدة الصحيحة، مبينين أنهم يتناولون عدة محاور من كتاب الطهارة والصلاة من كبرى الفقه، وموضوع الإمامة وما يتصل بها. صلاة العصر في مسجد الملك فهد بالباحة ومسجد ابن مقبل بمحافظة العقيق ومسجد الأمير محمد بن سعود بمحافظة بلجرشي ومسجد البخاري بمحافظة المخواة ومسجد الإمام محمد بن سعود بمحافظة المندق.