وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن المهجري

ألقى وزير الشؤون الإسلامية والاستئناف والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، مواساة لأسرة الشيخ هادي بن جابر محمد علي المهاجري المدخلي مؤذن جامع جابر علي بالقرية. والرقبة شرقي محافظة صامطة بمنطقة جازان التي استشهدت أمس بعد مسيرة استمرت أكثر من 40 عاما. كان مؤذنًا ذائع الصيت لم يفوته الأذان حتى مرض.

دعوة من وزير الشؤون الإسلامية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معالي الوزير د. عبد اللطيف آل الشيخ “مع أهل الفقيد، قدم خلالها تعازيه وأحر التعازي، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفى وأقاربه، والصبر والراحة”.

من جانبهم، ثمن أقارب المؤذن اللفتة الكريمة للوزير الدكتور عبداللطيف الشيخ الذي قدم تعازيه على بلائه، مؤكدين أن هذه اللفتة لم تكن مفاجئة لمعاليه، سائلين الله التوفيق والسداد. تقبل ميتهم بالمغفرة والمغفرة والرضا.

وفاة المؤذن

يشار إلى أن أهالي قرية الركبة تلقوا نبأ وفاة المؤذن “المهاجري” وسط موجة حزن وحضور لافت لمشايخ ووجهاء منطقة جازان الذين شاركوا في تشييع الجنازة. المرحوم الشيخ هادي بن جابر علي المهاجري المدخلي، حيث دفن جثمانه ظهر أمس السبت بمقبرة قرية الركبة بصمطة.