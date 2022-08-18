وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتكريم المرأة الوحيدة المشاركة بمسابقة القرآن بتايلند

في لفتة كريمة وبادرة أثارت إعجاب وثناء المشاركين في الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقة تحفيظ القرآن الكريم الكبرى في مملكة تايلند، أمر وزير الشؤون الإسلامية بتقديم دعوة. جائزة مالية قدرها 100000 بات تايلندي تقديراً لمشاركتهم ولتحفيز ودعم المسلمات التايلانديات.

مبادرة وزارة الشئون الإسلامية

وحظيت المبادرة التي قادها الوزير “الشيخ” بإشادة وإشادة واسعة من قبل القيادات الإسلامية والمشاركين في الحفل، الذين أشادوا بمبادرة الوزير وشجعوا النساء على المشاركة في الدورات المقبلة.

من جانبها أعربت المتسابقة التايلاندية سلامة أوسو عن امتنانها وتقديرها لمعالي الوزير الذي كرمها بهذه الجائزة التي قالت إنها لا تستحقها.

رعى وزير الشؤون الإسلامية والاستئناف والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ظهر اليوم الخميس 20 محرم 1444 هـ، الحفل الختامي للمسابقة الكبرى لتحفيظ القرآن الكريم التي نظمتها وزارة الشئون الإسلامية. الشؤون الإسلامية. بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة بانكوك والذي يشارك فيه أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة على مستوى الجمهورية، تقدر جوائزهم بنصف مليون ريال ويقام لأول مرة. الوقت في تاريخ تايلاند بدعم ورعاية من المملكة.