وزير الشؤون الاجتماعية لـ”العرب اليوم الإخبارية” تونس مرت بسنوات عجاف خلفت مليون عائلة فقيرة

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهِيْ إن الحوار واللقاءات مستمرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أصحاب العمل.

وأكد فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز” على هامش افتتاح “المنتدى الاقتصادي العالمي التونسي” الذي ينظمه المكتب (الحكومي) للتونسيين بالخارج، أن الهدف من إقامة الحوارات هُو إرساء هدنة اجتماعية. فِيْ تونس خاصة “مرافقة المواطن لمواجهة الإصلاحات العميقة التي تعمل الحكومة على تنفِيْذها لإنقاذ البلاد”.

وقال إنه ليس غريبا أن تتفاوض تونس وتجلس إلَّى طاولة المفاوضات.

وأضاف الزاهِيْ أن سلسلة من الجلسات توجت بتوقيع عقد اجتماعي مهم للغاية عانت فِيْه العديد من المشاكل التي واجهتها الحكومة والطبقة العاملة، وكان العمل عليها سابقاً ضمن لجنة 5 زائد 5.

ووقعت الحكومة التونسية قبل أسبوع اتفاقا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترض الشعب التونسي.

ووقع الاتفاقية نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسي ونور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وسمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل).

والاتفاق هُو “عقد اجتماعي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني”.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بالقيام بإضراب عام احتجاجا على تدهُور الوضع الاجتماعي فِيْ تونس.

كَمْا أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهِيْ، اليوم الجمعة، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي العالمي، أن عدد الأميين فِيْ تونس خلال عام 2022 بلغ مليوني أمية خلال السنوات العشر الماضية.

من جهة أخرى، علق وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهِيْ، على اختتام الدستور التونسي الجديد، قائلا إن “تونس تدخل قانونيا مرحلة جديدة فِيْ تاريخ الجمهُورية ستكون مختلفة نوعيا عَنّْ المراحل السابقة.

وأكد أن هذا الدستور الجديد هُو ثمرة إرادة الشعب وينص على سلطة الشعب، موضحا أن نصوص الدستور تهدف إلَّى تمكين أصحاب الحق فِيْ العمل والعدالة والكرامة.

وبشأن الوضع الاجتماعي فِيْ تونس، قال الزاهِيْ، إن تونس مرت بسنوات عجاف خلّفت العديد من المشاكل منها تسجيل مليون أمي ومليون أسرة محدودة الدخل.

وأكد أن معدل البطالة بلغ 21٪.