وزير الصحة لا تفشٍ لكورونا في الحج

أكد وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجيل أن الوزارة وضعت خططا متقدمة للحفاظ على صحة الحجاج، مشيرا إلى عدم تسجيل حالات إصابة بضربة شمس يوم عرفة.

وزير الصحة السعودي ل # أرابيكانقوم بعمل خطط مسبقة للحفاظ على صحة الحجاج # عربي_في_حاج pic.twitter.com/eSD55t9LaZ

– العربية (AlArabiya) 8 يوليو 2022

التحضير العالي قبل بدء الحج

وقال الجلاجل خلال عرضه على قناة العربية، إن موسم حج هذا العام جاء في لحظة “لا وباء”، حيث أعدت الوزارة استعدادات شديدة الصعوبة قبل بدء الحج والطقوس. الخطط السابقة للمحافظة على صحة الحجاج والتي تم تطبيقها بشكل جيد.

حالة صحية آمنة

وأشار إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة للغاية، وأن جميع الإجراءات الصحية والالتزام بالتطعيم كانت على مستوى عال، والتزام الوزارة بتوعية الحجاج وتثقيفهم حول ضربة الشمس وليس الفيروسات فقط. . ، إنه مرتفع للغاية.

وأضاف الجلاجل أن الحالات في وحدات العناية المركزة قليلة جدا، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل تفشي لفيروس كورونا “كوفيد -19” في الحج حتى الآن، وإن كانت الوزارة تأمل أن تكون هناك حالات إيجابية خلال فترة الحج. مناسك الحج هذا موسم الحج.

استعدادات وزارة الصحة

يذكر أن وزارة الصحة استعدت لموسم حج هذا العام 1444 هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بعدد (25) مستشفى مدعومة بـ (156) صحية وبسعة إكلينيكية. ارتفع إلى (5000) سريرا منها (1053) سريرا للعناية المركزة و (241) سريرا لضربات الشمس.

بلغ عدد الفرق الصحية المدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام قرابة (25) ألف مهني صحي.

كما جهزت الوزارة عدة نقاط طبية منها قطار المشاعر وقطار الحرمين. كما كثفت جهودها في المنطقة الوسطى للحرم المكي الشريف، حيث قدمت (180) سيارة إسعاف وتجهيز 17 مركز طوارئ في مرفق جسر الجمرات في منى.