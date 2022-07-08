وزير الصحة وضع الحجاج على صعيد عرفات مطمئن جداً

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الحالة الصحية للحجاج في اللحظة التي هم فيها اليوم في ذروة عرفات الطاهر مطمئنة، وأن الخدمات الصحية تقدم خلال هذا الموسم كاملة. أداء.

حالة الحجاج مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة عن وجود مركز القيادة والسيطرة الرئيسي التابع لوزارة الصحة وربطه بجميع المنشآت الصحية ومراكز الطوارئ، مما ساعد في رصد الإنذارات المبكرة قبل صدور النتائج.

وأشار إلى أن الالتزام باللوائح الصحية والتوعية باستخدام المظلات عامل مساعد، وسجلت ثلاث حالات إصابة بضربة شمس بين الحجاج.

فيديو | وزارة الصحة ​​وجود مركز القيادة والتحكم الرئيسي بوزارة الصحة وربطه بكافة المنشآت الصحية ومراكز الطوارئ ساعد في متابعة الإنذار المبكر قبل نشر النتائج.# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/b2Gjiiz9it

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

وقال “هذا العام استثنائي بالنسبة للحجاج، وفي ظل استمرار وباء كورونا ازداد عدد الحجاج لتعظيم الإنجازات التي تحققت في المملكة والعالم في برنامج التطعيم. كما أنه وباء مثل جدرى القرود “.

الاستعدادات الأولى

وأكد الوزير الجلاجل أن الاستعدادات المبكرة وجاهزية البنية التحتية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى تطبيق المتطلبات وعمليات الفحص والمراقبة والتحقيق المبكر، وكذلك الإعداد الميداني لجميع السيناريوهات الممكنة كان لها أثر فعال على سلامة وصحة الحجاج بشكل عام خلال موسم حج هذا العام.