وزير الصحة يمنح طبيبة متقاعدة لقب أم المتطوعين لدورها في خدمة الحجاج

وتفقد وزير الصحة فهد الجلاجل فرق المتطوعين العاملين في مجال الرعاية الصحية لخدمة الحجاج خلال موسم الحج.

واستدعى فهد الجلاجل طبيبة متطوعة تبلغ من العمر 65 عاما، “أم المتطوعين”، والتي شاركت في الرعاية الطبية للحجاج رغم تقاعدها من العمل، وساعدتهم في تقديم الدعم والمساعدة لهم.

فيديو | “أم المتطوعين” .. اللقب الذي أعطته وزيرة الصحة للطبيبة المتقاعدة والمتطوعة الدكتورة سميحة سنان 65 سنة. #الإخبارية# سلام_آمن pic.twitter.com/cw1569G5PK

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 10 يوليو 2022

لقاء مع المتطوعين

وبعد سؤالها عن صحتها وحالتها، قالت وزيرة الصحة للمتطوعة “التقاعد يتعلق بالمكتب فقط وليس خدمة الحجاج”، مشيدة بجهودها في خدمة الحجاج ورعايتها الطبية.

وأضاف أنه التقى بمتطوعة تبلغ من العمر 41 عامًا، لكن هذا الطبيب حطم الرقم القياسي بعمر أكثر من 65 عامًا، ليستحق لقب “أم المتطوعين”، حيث وعد بالتصديق رسميًا على أنه صاحب اللقب. “أم المتطوعين”.