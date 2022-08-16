وزير الطاقة الإماراتي نستهدف فتح طرق تجارية جديدة داخل آسيا الوسطى

أكد سهِيْل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تهدف إلَّى فتح طرق تجارية جديدة لتعزيز القدرات والربط بين القطاعات اللوجستية فِيْ آسيا الوسطى.

واضاف ان “هذا سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية العلاقات المشتركة”.

وقال المزروعي، خلال قيادته لوفد الدولة المشارك فِيْ المؤتمر الوزاري حول النقل للبلدان النامية غير الساحلية، الذي انطلق أمس فِيْ منطقة أفازا فِيْ مدينة تركَمْانباشي بتركَمْانستان، إن الحاجة قد تزايدت لتطوير مستدام وأسرع وأكثر سلاسة. وأنظمة نقل أكثر كفاءة فِيْ ضوء التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستمرة، والتي تتطلب العمل لاستكشاف أفضل. ممارسات إنشاء ممرات جديدة وتطوير وإدارة المسارات الموجودة.

وشدد فِيْ بداية كلمته الافتتاحية، بحضور أحمد الحاي الهاملي سفِيْر الدولة لدى جمهُورية تركَمْانستان، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أحمد الماساوي الهاشمي. والمدير التنفِيْذي لقطاع الركاب فِيْ شركة الاتحاد للقطارات وعدد من كبار المسؤولين فِيْ وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزراء دولة. واهتم المشاركون فِيْ المؤتمر – بأن الشركات الإماراتية العاملة فِيْ قطاع النقل تتمتع بخبرة كبيرة فِيْ مجال تطوير البنية التحتية للدول النامية غير الساحلية.

وأشار فِيْ هذا الصدد إلَّى أن دولة الإمارات ممثلة فِيْ موانئ أبوظبي أبرمت عدة اتفاقيات لإطلاق خدمات لوجستية وشحن وتطوير البنية التحتية لخدمات النقل لتمكين البضائع من الوصول إلَّى الأسواق العالمية بتكلفة تنافسية بهدف تحقيق أكثر من وتعزيز التعاون المشترك.

شكر سهِيْل المزروعي جمهُورية تركَمْانستان، ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وجميع الذين نظموا هذا المؤتمر فِيْ مؤتمر صحفِيْ. يعتبر الوقت هُو الأهم والأبرز للمساهمة فِيْ تشكيل ملامح العقود القادمة وتحديد الاتجاه المستقبلي لقطاع النقل بمكوناته المختلفة.

وقال نحن نقدر عاليا استضافة حكومة تركَمْانستان لهذا المؤتمر لدورها الكبير فِيْ تعزيز التعاون الدولي وتحفِيْز الشركات الداعمة لقطاع النقل.

“لقد سلط جائحة COVID-19 الضوء على الحاجة إلَّى أن يكون قطاع النقل العالمي على رأس أولوياتنا فِيْ المستقبل وضرورة دمج البلدان النامية غير الساحلية فِيْ سلاسل القيمة والأسواق العالمية، وزيادة الاتصال الإقليمي وممرات النقل من خلال البنية التحتية المادية وعبر أنظمة تسهِيْل الحدود، بالإضافة إلَّى وضع تدابير للتخفِيْف من المخاطر المتزايدة لتغير المناخ والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنقل، بهدف التغلب على التحديات وتحويلها إلَّى فرص حقيقية “.

وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلَّى أن الرقمنة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت أولوية قصوى، لأنها جزء لا يتجزأ من نجاح الدولة. وأشار إلَّى أن دولة الإمارات تعمل بنشاط على تعزيز أنظمة النقل البري العابر للحدود من خلال تطوير سكة حديد الاتحاد التي تعد من أكبر مشاريع البنية التحتية فِيْ العالم. وقالت الدولة التي ستعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، إن الدولة حريصة على مواصلة تطوير القطاع البحري الذي يعد داعما رئيسيا للناتج المحلي الإجمالي، حيث تساهم موانئ الدولة بأكثر من 92 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي. الناتج السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك قدرات كبيرة وكفاءات متميزة تساهم بفاعلية فِيْ مواجهة تحديات النقل الإقليمية والعالمية، حيث تجاوزت تجربتها الحدود وساهمت فِيْ تطوير الموانئ فِيْ عدد من الدول الإقليمية والعالمية، منها أوزبكستان وتنزانيا والأردن.، وسلطنة عمان ومصر، بالإضافة إلَّى استثمارات كبيرة فِيْ طرق التجارة الدولية.

الجدير بالذكر أن حكومة تركَمْانستان نظمت هذا المؤتمر بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) وفقًا لبرنامج عمل فِيْينا (VPoA) للبلدان النامية غير الساحلية، وشارك فِيْ المؤتمر 30 دولة. .

يعد المؤتمر خطوة تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعَنّْي بالبلدان النامية غير الساحلية المقرر عقده فِيْ عام 2024، بالإضافة إلَّى المساهمة فِيْ متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل العالمي المستدام.