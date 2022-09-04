وزير الطاقة الروسي أسواق الطاقة فِيْ أوروبا “تنهار”.. والأسوأ لم يأت بعد

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أن أسواق الطاقة فِيْ أوروبا تعاني حاليا من “الانهِيْار”، محذرا من أن “الأسوأ لم يأت بعد”.

قال شولجينوف، اليوم الأحد، إنه لا يستبعد استمرار ارتفاع أسعار الغاز فِيْ الأسواق الخارجية.

وفِيْ وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن “أوروبا ارتكبت العديد من الأخطاء التي سيتعين عليها دفع ثمنها، وهِيْ الآن تدفع الثمن” من خلال الخروج من إطار الراحة والرفاهِيْة.

يعتقد بيسكوف أن الوضع فِيْ أوروبا سيتدهُور مع قدوم الشتاء وموجات البرد.

وأضاف أن “رفض أوروبا السخيف لخدمة معدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم ليس خطأ جازبروم، لكن وفقا للعقد، يجب عليهم صيانتها”.

وتابع “هذا ليس خطأ غازبروم، بل خطأ هؤلاء السياسيين الذين اتخذوا قرارا بشأن العقوبات. هؤلاء السياسيون المؤسفون هم الذين يجبرون مواطنيهم الآن على الموت من الصدمات عَنّْدما يرون فواتير الكهرباء الخاصة بهم. الآن، عَنّْدما يصبح الطقس أكثر برودة، سيزداد الوضع سوءا “.