وزير الطاقة والبنية التحتية تصدُر الإمارات مؤشرات التنافسية العالمية ثمرة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة

أكد سهِيْل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن إصدار دولة الإمارات لمؤشرات التنافسية العالمية جاء نتيجة توجيهات سديدة ورؤى مستنيرة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، وانعكاس لمرونة حكومة الإمارات وتفكيرها الاستباقي. وجاهزيتها وقدرتها على التكَيْفَ مع المتغيرات.

وهنأ المزروعي دولة الإمارات قيادة وشعباً على كونها الأولى عالمياً فِيْ 156 مؤشرًا، مقارنة بـ 121 مؤشرًا قبل جائحة “كوفِيْد 19″، و 432 مؤشرًا من بين العشرة الأوائل عالميًا مقارنة بـ 314 مؤشرًا قبل الجائحة. التكَيْفَ وغيرها.

وأشار إلَّى الجهُود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل الحكومية وتوحيدها لوضع خطط مستقبلية قادرة على توقع التحديات وتحويلها إلَّى فرص حقيقية، ودور هذه الجهُود فِيْ ريادة الإمارات العالمية فِيْ مختلف القطاعات والازدهار والتنمية المستدامة.

وقال إن تعزيز مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والمواصلات من أولويات الوزارة، انطلاقا من التزامها بالمساهمة فِيْ الجهُود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات من خلال إطلاق مبادرات نوعية وسن قوانين طموحة. التشريعات التي تستهدف مشاريع التنمية التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية وتحقق ما تطمح إليه. حالة التميز والريادة والإنجازات المستقبلية الطموحة للوصول إلَّى مئوية الإمارات 2071 بكامل الكفاءة.