وزير العدل يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة

أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة هيئة المحامين بالمملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بإصلاح لجنة حماية المحاماة برئاسة نائب أمين الوزارة. . العدل للشؤون القضائية.

وضمت التشكيلة عضو اللجنة التنفيذية المحامي أنس بن منصور الزامل (عضوًا)، وعضو اللجنة التنفيذية المحامي الدكتور لؤي بن محمد العكاس (عضوًا مناوبًا)، ووكيل الأمين العام لمحامي الشؤون الخارجية (متحدثًا).

استقبال ومراقبة ومتابعة المخالفات

وتختص اللجنة بتلقي ومراقبة ومتابعة مخالفات النظام القانوني ولوائحه التنفيذية، والمساهمة في تطبيق أحكام النظام وإحالتها إلى السلطة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الهيئة في خطتها الإستراتيجية الخمسية لحماية مهنة المحاماة من السرقة الأدبية وتحسين اقتصاديات المهنة وتقليل هدر مردودها.