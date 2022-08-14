وزير العدل يعتمد إصدار 2317 رخصة محاماة

وافق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على اصدار 2317 رخصة قانونية وتجديد 1082 رخصة.

وكان قد أكد في لقاء سابق مع المحامين أن الهدف من جهود التطوير هو أن يكون المدير القضائي على أعلى مستوى من الجودة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الوسائل لتحقيق ذلك، وأهمها التأهيل المهني، موضحاً أن المحامون شركاء وركيزة أساسية في نظام العدالة، وأحد دعائم البعد المهني لتحقيق أهداف العدالة وكافة الضمانات.

خدمة استشارة المحامي المعتمد

وأوضحت وزارة العدل أنها وفرت “خدمة استشارة المحامي المعتمد”، من خلال قائمة المحامين الجامعيين المصنفين حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، بالإضافة إلى إمكانية الاستشارة من قبل المحامي. حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحاماة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.

حزمة الخدمة

جدير بالذكر أن وزارة العدل تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة نجيز بإجراءات بسيطة مثل “طلب ترخيص المحامي” و “طلب تجديد رخصة المحامي” و “تسجيل محامي متدرب جديد”. والتي تتيح للمحامي المتدرب التقدم بطلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين. محام لتقديم طلب نقل من محام إلى محام آخر، والحصول على “شهادة تعريف حديثة وإلكترونية للمحامي تحت التدريب”.